Арестованы части компаний, представленных Шкеле и Шлесерсом

RUS TVNET уже писал, что на имущество обвиняемых во внедрении цифрового телевидения наложен арест. LETA известно, что конфискация была также произведена в отношении определенного недвижимого имущества и частей компаний Шлесерса и Шкеле.

Согласно информации Firmas.lv, в марте был наложен арест на имущество Шкеле - акции компании Uzņēmumu vadība un konsultācijas стоимостью 88 888 евро. Также применен арест имущества Шкеле - акций компании TA sabiedrība стоимостью 4020 евро.

Арест наложен и на имущество Шлесера - акции Avadel на сумму 10 000 евро.

Уже сообщалось, что в настоящее время по уголовному делу об организованном мошенничестве в крупном объеме обвиняются девять человек - бывший премьер-министр Шкеле, бывший министр сообщения Шлесерс, бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис, бывший госсекретарь Министерства транспорта Нил Фрейвалдс, бывший председатель правления Латвийского государственного центра радио и телевидения (LVRTC) Лаурис Дрипе.

Программа TV3 Nekā personīga ранее сообщала, что также были обвинены в то время коммерческий директор Lattelecom Янис Лигерс, руководитель коммерческого отдела Том Абеле, руководитель отдела поддержки бизнеса Том Мейситис и бывший руководитель компания Hannu Digital Гинтар Кавацис.

Девяти людям предъявлено обвинение в организованном мошенничестве в особо крупном размере. Прокурор Монвид Зелчс, не раскрывая LETA имен обвиняемых, ранее объяснил, что каждый обвиняемый играет определенную роль в совершении преступления.

Прокурор не назвал сумму, полученную преступным путем, но по имеющейся у LETA информации, она составляет около трех миллионов евро. 5

Шкеле также обвиняется в отмывании денег в крупных объемах, и LETA известно, что в этом случае речь идет о примерно миллионе евро.

Преступления, вменяемые обвиняемым, имели место в 2008 и 2009 годах, когда в Минсообщения был организован тендер на внедрение цифрового телевидения, а затем были заключены соответствующие соглашения с участием компании Hannu Digital.

Хотя компания Tet в настоящее время не фигурирует в качестве потерпевшего по уголовному делу, прокурор указал, что это не поставит под угрозу ход дела.

В понедельник, 22 марта, LETA объяснили в компании, что участие в проекте внедрения наземного вещания дало компании возможность развить мощное стратегическое направление - телевидение, а также дало положительный финансовый эффект. Аудит также не выявил ущерба компании.

Оценив информацию, предоставленную прокурором, и получив юридическое заключение от присяжных адвокатов, правление пришло к выводу, что у компании нет фактов и информации, чтобы подать заявление о признании себя потерпевшим и подать обоснованное и поддающееся проверке заявление о компенсации.

Правление Tet направило по этому поводу письмо в прокуратуру. Если будет получена какая-либо новая информация, указывающая на то, что у компании есть основания назвать себя потерпевшей стороной, правление пересмотрит свое решение.