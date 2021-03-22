Шкеле и Шлесерсу предъявили обвинения в мошенничестве по делу о внедрении цифрового ТВ

Пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука заверила LETA, что одному человеку предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного закона - мошенничество в крупном размере и отмывание денег в крупном размере. Информация, которой располагает агентство LETA, указывает, что по этим статьям обвинение было предъявлено Шкеле.

В свою очередь, бывший министр сообщения Шлесерс обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Ни к одному из них не применены меры пресечения.

Мошенничество в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. В свою очередь, отмывание денег в крупных размерах может быть наказано лишением свободы на срок от трех до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В заявлении для СМИ Шкеле указывает, что обвинение считает необоснованным, более того, по его мнению, государственное обвинение субъективно интерпретирует события 2008 года, связанные с проведением публичных закупок и внедрением цифрового телевидения в Латвии.

"У меня не было никаких оснований полагать, что меня подозревают в нарушении закона в конкретных событиях, потому что за 12 лет до марта этого года меня ни разу не вызывали для дачи показаний по указанному уголовному делу", - подчеркивает Шкеле.

Напомним, сегодня Шлесерс объявил о возможном возвращении в политику.

В соответствии с законом Шкеле сделает все возможное, чтобы дело было расследовано объективно и быстро. Также он предоставит следственным органам всю информацию, имеющуюся в его распоряжении.

Шкеле призывает как можно скорее передать уголовное дело на рассмотрение в суд.

В настоящее время бывший премьер-министр не будет давать дальнейших комментариев, чтобы не получить обвинения в том, что вмешался в интересы следствия.

Ранее RUS TVNET сообщал, что по данному уголовному делу также обвиняются бывший председатель правления SIA Tet Юрис Гулбис и еще четыре человека.

В октябре прошлого года передача Nekā personīga сообщила, что прокуратура предъявила Гулбису и еще четырем лицам обвинение в возможной причастности к мошенничеству при внедрении цифрового телевидения, оценив ущерб компании в 7 585 533 евро.