Маленький сварливый народец у Балтийского моря, который живет среди деревьев и ест шпроты - так, перефразируя Гарлиба Меркеля, можно описать латышей. Предложение рыбы в консервных банках и жестянках на полках магазинов настолько велико, что обычному покупателю проще простого в нем заблудиться. Появляется логичный вопрос - как шпроты попали на латышский стол и приобрели такую ошеломительную популярность? Мы изучили замысловатые перипетии в истории культового латвийского продукта и дистанционно сравнили состав шпрот, продаваемых в 25 онлайн-супермаркетах.

Для абонентов

Действительно ли шпроты изобрели латыши? Что нужно принимать во внимание, изучая этикетку этого продукта? Высокая цена - показатель качества? Вместе с пищевым технологом Каспаром Мачульскисом и представителем Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) Латвии Андрисом Вайдером дадим ответы на самые важные вопросы по теме шпрот.

Из истории шпрот

"Первые шпроты, насколько помню, появились на рижском рынке в 1880 году. Они были из Ревеля (сейчас - Таллинн. - Прим. ред.), в стеклянных банках, привозились эстонскими рыбаками и продавались по 15-20 копеек за банку. Эта рыбка была с перцем, солью и лавровым листом, она была очень жирной и вкусной, но при всем этом не нашла отклика у широкой публики", - в 1927 году в майском номере Latvijas Tirgotājs сообщал мастер пера под псевдонимом Лукуллус, который подробно описывал историю появления шпрот.

Как оказалось, за культовый латвийский продукт мы можем быть благодарны датчанам Мортенсену и Даниэльсену, которых можно считать родоначальниками латвийской рыбной промышленности, потому что они начали работать в этом секторе еще примерно в 1885 году. "Насколько помню, в то время было всего две фабрики, которые занимались этим делом. Это были консервные заводы Даниэльсена и Мортенсена. Эти два иностранца, так сказать, были первопроходцами в рыбной промышленности.

Вяленая сельдь и килька в то время, за некоторыми исключениями, использовалась для немедленного потребления на местном рынке, так как известно, что в таком виде рыбу нельзя хранить долго.