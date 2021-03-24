Суд отклонил иск Римшевича о взыскании с Банка Латвии зарплаты в размере 151 000 евро

Суд постановил, что с Римшевича в пользу Банка Латвии будут взысканы все судебные издержки.

В своем решении апелляционный суд указал, что после отстранения от должности Римшевич не работал, поэтому не было оснований выплачивать ему зарплату. Кроме того, суд указал, что зарплата за период отстранения от должности может быть взыскана только в том случае, если отстранение произошло по вине ответчика, то есть Банка Латвии.

Суд указал, что ответчик не может нести ответственность за последствия противоправного решения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), которое было впоследствии отменено Судом ЕС. За ущерб, причиненный Римшевичу, должно отвечать государство.

Решение Рижского окружного суда может быть обжаловано в кассационном порядке в течение 30 дней.

Как сообщалось, в ноябре 2020 года Рижский районный суд в Сигулде постановил взыскать с Банка Латвии более 151 000 евро в пользу Римшевича как компенсацию невыплаченной зарплаты примерно за год, в течение которого он был отстранен от должности.

Банк Латвии обжаловал это решение в Рижском окружном суде.