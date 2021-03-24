Курьез в Эстонии: военные учения спутали с собранием антимасочников

В полицию сообщили, что десять молодых людей расхаживают с лозунгами против масок. При проверки выяснилось, что речь все-таки идет о совместных учениях батальона тыла и Кайтселийта.

Вчера полиция по всей Эстонии проверила 754 места, в том числе 13 баров/клубов, девять церквей, 471 магазин, 125 единиц общественного транспорта, 136 других общественных помещений. Полицейскими был обнаружен один нарушитель требований самоизоляции.