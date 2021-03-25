Всегда готов! Что такое интимная косметика и почему важно ее использовать с секс-игрушками

Лубриканты

Самая важная и самая популярная разновидность интимной косметики - это лубриканты. Они являются неотъемлемой частью увлекательных игр, которые включают презервативы, секс-игрушки, анальную стимуляцию или любую другую деятельность, которая требует дополнительной лубрикации для максимального удовольствия. К сожалению, все еще можно столкнуться с мифом о том, что женщине не нужен лубрикант, потому что влагалище выделяет естественную влагу. Из-за таких заблуждений многие женщины в мире страдают от неудобного секса, потому что им стыдно использовать дополнительную смазку.

Часто можно услышать мнение, что порядочный мужчина может любую женщину сделать "мокрой".

Такой подход еще больше усложняет всю ситуацию, приводя к микротравмам, неприятному сексу, неспособности женщины достичь оргазма и трудности получать удовольствие от процесса.

Чтобы понять, почему в большинстве случаев необходимо дополнительно использовать лубрикант, важно понимать принципы естественной выработки смазки. Ни одно человеческое тело не работает как автоматический и совершенный механизм подачи смазки. Выделение смазки зависит от многих факторов, а не только от уровня возбуждения.

ФОТО: SexyStyle

На естественное увлажнение влияет множество факторов: гормональный фон, состояние физического здоровья, состояние психического здоровья, употребление лекарств, привычки в еде, уровень стресса, а для женщин - и менструальный цикл. Этот список можно продолжать, но, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что сам образ жизни человека влияет на то, насколько много и сможет ли тело вырабатывать естественную смазку. Дополнительное использование лубриканта означает заботу о комфорте, здоровье, и искреннее желание давать и получать удовольствие.

Когда обязательно использовать лубрикант?

• С презервативом. Количества лубриканта, которое находится на самом презервативе, хватает всего на несколько минут полового акта или, в большинстве случаев, не хватает вовсе. Дополнительная смазка повысит комфортность процесса, поможет достичь удовольствия и обеспечит сохранность презерватива! Сухость и трение - одни из наиболее частых причин разрыва презерватива.

• Во время анальных игр. Само анальное отверстие не выделяет никакой смазки. Любая анальная стимуляция требует использования большого количества лубриканта, чтобы не травмировать нежную слизистуюю оболочку. Недостаточное скольжение - очень частая причина, по которой анальная стимуляция не приносит удовольствия или даже причиняет боль.

• С секс-игрушками. Любая секс-игрушка всегда будет сухой сама по себе. Чтобы её использование было возможным и приятным, необходимо позаботиться о том, чтобы она был как можно более скользкой на протяжении всего процесса. В особенности это относится к игрушкам, предназначенным для проникающего использования.

• Во время любой игры, если есть желание ощутить максимум комфорта и удовольствия. Даже если вагинальный секс происходит без использования презервативов и игрушек, стоит помочь своему организму. Лубрикант не может навредить физиологическим процессам нашего тела. Он может только улучшить впечатления от интимной игры и показатели удовольствия.