Всегда готов! Что такое интимная косметика и почему важно ее использовать с секс-игрушками

Выбор интимной косметики такой же обширный, как и ассортимент секс-игрушек. Существует и много видов этой косметики: лубриканты, стимулирующие гели, массажные масла, свечи и гели, различные продукты с феромонами и афродизиаками, продукты для комфорта анальных игр и многое другое. Все для того, чтобы разнообразить удовольствие от интимных игр, обеспечить комфорт и способствовать приятным ощущениям.
Лубриканты
Самая важная и самая популярная разновидность интимной косметики - это лубриканты. Они являются неотъемлемой частью увлекательных игр, которые включают презервативы, секс-игрушки, анальную стимуляцию или любую другую деятельность, которая требует дополнительной лубрикации для максимального удовольствия. К сожалению, все еще можно столкнуться с мифом о том, что женщине не нужен лубрикант, потому что влагалище выделяет естественную влагу. Из-за таких заблуждений многие женщины в мире страдают от неудобного секса, потому что им стыдно использовать дополнительную смазку.
Часто можно услышать мнение, что порядочный мужчина может любую женщину сделать "мокрой".
Такой подход еще больше усложняет всю ситуацию, приводя к микротравмам, неприятному сексу, неспособности женщины достичь оргазма и трудности получать удовольствие от процесса.
Чтобы понять, почему в большинстве случаев необходимо дополнительно использовать лубрикант, важно понимать принципы естественной выработки смазки. Ни одно человеческое тело не работает как автоматический и совершенный механизм подачи смазки. Выделение смазки зависит от многих факторов, а не только от уровня возбуждения.
На естественное увлажнение влияет множество факторов: гормональный фон, состояние физического здоровья, состояние психического здоровья, употребление лекарств, привычки в еде, уровень стресса, а для женщин - и менструальный цикл. Этот список можно продолжать, но, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что сам образ жизни человека влияет на то, насколько много и сможет ли тело вырабатывать естественную смазку. Дополнительное использование лубриканта означает заботу о комфорте, здоровье, и искреннее желание давать и получать удовольствие.
Когда обязательно использовать лубрикант?
• С презервативом. Количества лубриканта, которое находится на самом презервативе, хватает всего на несколько минут полового акта или, в большинстве случаев, не хватает вовсе. Дополнительная смазка повысит комфортность процесса, поможет достичь удовольствия и обеспечит сохранность презерватива! Сухость и трение - одни из наиболее частых причин разрыва презерватива.
• Во время анальных игр. Само анальное отверстие не выделяет никакой смазки. Любая анальная стимуляция требует использования большого количества лубриканта, чтобы не травмировать нежную слизистуюю оболочку. Недостаточное скольжение - очень частая причина, по которой анальная стимуляция не приносит удовольствия или даже причиняет боль.
• С секс-игрушками. Любая секс-игрушка всегда будет сухой сама по себе. Чтобы её использование было возможным и приятным, необходимо позаботиться о том, чтобы она был как можно более скользкой на протяжении всего процесса. В особенности это относится к игрушкам, предназначенным для проникающего использования.
• Во время любой игры, если есть желание ощутить максимум комфорта и удовольствия. Даже если вагинальный секс происходит без использования презервативов и игрушек, стоит помочь своему организму. Лубрикант не может навредить физиологическим процессам нашего тела. Он может только улучшить впечатления от интимной игры и показатели удовольствия.
Виды лубрикантов и способы использования
Лубриканты делятся в зависимости от их основы: на водной основе, на силиконовой основе, гибриды, на масляной основе и порошковые, которые необходимо смешивать с водой.
Лубриканты НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ наиболее универсальны, так как их можно использовать во время любого секса и интимных игр. Также они совместимы с презервативами и игрушками из любых материалов, менструальными чашами, интимными тренажерами.
По консистенции они гелеобразные и благодаря этому максимально похожи на натуральную смазку человека. Они могут быть очень густыми, средней густоты или жидкими. Плохие варианты на водной основе могут быть липкими, быстро сохнуть и вызывать раздражение. Лучшее качество обеспечит максимально долгое скольжение.
Лубриканты на ОСНОВЕ СИЛИКОНА имеют маслянистую консистенцию. Они могут быть более густыми и жирными или жидкими и шелковистыми. У них лучше скольжение, чем у водной базы, но есть некоторые ограничения в использовании.
На коже они создают маслянистый или скользкий слой, который также обеспечивает отличное скольжение, не впитываясь в кожу. Лучше всего использовать лубриканты на силиконовой основе для анальных игр или игр в душе или ванне. Они совсем не сохнут и очень долго скользят, пока не смываются с мылом. Они нерастворимы в воде и поэтому особенно подходят для водных игр.
Силиконовые лубриканты отлично сочетаются с игрушками из стекла и металла. Эти средства можно использовать в качестве массажного масла для всего тела.
Самым большим недостатком лубрикантов на основе силикона является то, что их нельзя использовать с силиконовыми игрушками и другими игрушками, которые мягче стекла или металла. Они проникают в поры материала игрушки и их трудно вымыть. Со временем эти остатки лубриканта разъедают материал.
Важно! Эти вещества НЕ являются лубрикантами и не должны использоваться в интимных играх: косметическое масло или крем для тела, детское масло, кокосовое масло, оливковое масло и другие косметические средства и продукты питания. Эти вещества не подходят для чувствительной слизистой оболочки и микрофлоры влагалища или анального канала.
Подборки по видам использования:
Оральные с ароматизаторами и вкусами. Не рекомендуются для вагинального и анального использования. Их можно использовать только снаружи тела, для внешних активностей. Например, Swede Fruity Love.
Различные гели, кремы и масла с активными ингредиентами, которые создают захватывающие сенсорные эффекты.
Самые популяные - средства для повышения чувствительности клитора и гели для снижения чувствительности полового члена. Чтобы получить максимум впечатляющих результатов необходимо тщательно соблюдать инструкции по правильному использованию. Эти средства можно использовать наружно – нанося на половые органы или во влагалище. Их нельзя пить и есть, и они не могут вызвать возбуждение на ровном месте. Самая большая их добавочная ценность - это способность усиливать ощущения для большего удовольствия, или уменьшать ощущения в определенных областях тела, если это необходимо.
Повышение чувствительности женского клитора или области G с помощью тепла или холода.
Повышение чувствительности стенок влагалища с вяжущим и сужающим действием.
Стимуляция мужской эрекции за счет улучшения кровообращения.
Снижение чувствительности полового члена для большей выдержки и более длительного полового акта.
Расслабление мышц горла для глубокой оральной стимуляции.
Для упругости и чувствительности сосков с охлаждающим эффектом.
"Вибрирующие" бальзамы для губ для необычного орального секса.
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Часто люди хотят средства, обладающие всеми возможными эффектами сразу. Однако гораздо разумнее выбрать отдельно наиболее подходящий вариант для каждой потребности. Лубрикант для лучшего скольжения понадобится гораздо чаще, чем сенсорные усилители. Если выбрать лубрикант со стимулирующим действием, стимулирующие ингредиенты будут слишком часто попадать на кожу. Это может вызвать привыкание или раздражение. На полке интимной косметики для повседневного использования лучше хранить лубрикант, а рядом с ним сенсорный гель, который можно добавить тогда, когда есть желание поиграть с ощущениями.
Комфорт - необходимое условие получения удовольствия. Удовольствие - это основа благополучия. А благополучие - основа счастливой жизни. Позаботьтесь о комфорте, удовольствии и благополучии себя и вашего партнера!
Галерея: Интимная косметика для максимального удовольствия и комфорта