"Состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное": ФСИН сообщила о самочувствии Навального

"24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный политик А.А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в колонии ухудшилось.

"Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", - сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.