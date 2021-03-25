"Состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное": ФСИН сообщила о самочувствии Навального

"24 марта в учреждениях УФСИН по Владимирской области по заявлению осужденных проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осужденный политик А.А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильное, удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области.
Ранее сообщалось, что состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в колонии ухудшилось.
"Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", - сообщила адвокат политика Ольга Михайлова.
Напомним, 2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок 3 года 6 месяцев по делу Yves Rocher на реальный с отбыванием в колонии общего режима в течение 2 лет и 8 месяцев. 20 февраля прошли сразу два судебных процесса над Навальным. Мосгорсуд оставил в силе решение нижестоящей инстанции заменить оппозиционеру условный срок на реальный. Суд лишь вычел из итогового срока лишения свободы 1,5 месяца, которые Навальный провел под домашним арестом. Таким образом, политик должен провести в колонии 2 года 6 месяцев и две недели. Наказание он отбывает в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.