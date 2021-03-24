"Дали две таблетки, и все": сообщается об ухудшении здоровья Навального в колонии

"Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", - сообщила Михайлова.

Как добавила адвокат, сейчас юристы находятся возле колонии, однако внутрь их не пускают под предлогом "режимных мероприятий".

По мнению Леонида Волкова, соратника Навального, политик может быть в тюремной больнице, а администрация пытается скрыть этот факт.

То, что Навальный находится в колонии в городе Покров, стало известно 15 марта.