"Дали две таблетки, и все": сообщается об ухудшении здоровья Навального в колонии
Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в колонии ухудшилось, пишет "Медуза" со ссылкой на его адвоката Ольгу Михайлову.
Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального в колонии ухудшилось, пишет "Медуза" со ссылкой на его адвоката Ольгу Михайлову.
"Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало", - сообщила Михайлова.
Как добавила адвокат, сейчас юристы находятся возле колонии, однако внутрь их не пускают под предлогом "режимных мероприятий".
По мнению Леонида Волкова, соратника Навального, политик может быть в тюремной больнице, а администрация пытается скрыть этот факт.
То, что Навальный находится в колонии в городе Покров, стало известно 15 марта.
После этого он опубликовал несколько публикаций в своих социальных сетях, но ни в одной из них не говорилось о проблемах со здоровьем.