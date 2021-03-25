Северная Корея впервые за год провела испытания баллистических ракет

По данным Токио, запущенные ракеты пролетели около 450 километров на высоте, не превышающей 100 километров, и упали в Японском море за пределами территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны Японии.
Никакого ущерба в результате запусков не зафиксировано, однако премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил протест,
назвав действия Пхеньяна нарушением резолюции Совбеза ООН и угрозой региональной безопасности.
В прошлые выходные КНДР проводила тестовые запуски нескольких ракет малой дальности. Представители администрации США назвали это "нормальной военной активностью".
Последний раз власти Северной Кореи проводили испытания баллистических ракет 29 марта 2020 года.