Чт, 25.03.2021
Вчера у Алексея начала отниматься нога. До этого долго болела спина. В пятницу его осмотрел местный невролог, в понедельник дали две таблетки ибупрофена, и все. Лучше ему, естественно, не стало Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального
Ольга Михайлова, адвокат Алексея Навального

Северная Корея впервые за год провела испытания баллистических ракет

ФОТО: EPA/Scanpix

25  марта Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет. Проведение испытаний зафиксировали военные Японии, а также Южной Кореи и США. Это первые испытания баллистических ракет в КНДР с марта 2020 года, пишет "Медуза".

По данным Токио, запущенные ракеты пролетели около 450 километров на высоте, не превышающей 100 километров, и упали в Японском море за пределами территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны Японии.

Никакого ущерба в результате запусков не зафиксировано, однако премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил протест,

назвав действия Пхеньяна нарушением резолюции Совбеза ООН и угрозой региональной безопасности.

В прошлые выходные КНДР проводила тестовые запуски нескольких ракет малой дальности. Представители администрации США назвали это "нормальной военной активностью".

Последний раз власти Северной Кореи проводили испытания баллистических ракет 29 марта 2020 года.

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