МИД Латвии опубликовал новый санкционный список в отношении сторонников белорусских властей

Это решение согласовано с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы. Запрет на въезд на территорию Латвии введен в отношении сотрудников органов внутренних дел и юстиции, а также учреждений регионального управления.

"Эти официальные лица принимали участие в жестоком подавлении мирных протестов после непризнанных президентских выборов 9 августа 2020 года.

Запрет на въезд в Латвию в связи с вышеупомянутыми событиями в Беларуси в настоящее время наложен на 277 человек.

Решение министра принято в соответствии с частью второй статьи 61 Закона об иммиграции", - говорится в сообщении МИД Латвии.

Как сообщает tut.by, в список лиц, в отношении которых введены санкции, вошли, например, начальник 3-го управления ГУБОПиК МВД Михаил Бедункевич, сын начальника минского ОМОНа Артем Балаба, руководитель ОМОНа Минской области Сергей Белькевич, пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова и ее муж, сотрудник ГУБОПиК Денис Чемоданов, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская и другие.

Как сообщает BNS, МИД Литвы также прокомментировал новый совместный санкционный список.

"25 марта в знак солидарности с белорусским народом, отмечающим сегодня День свободы, Литва, Латвия и Эстония расширяют национальные границы иностранцев, которым запрещен въезд в страны Балтии в ответ на продолжающиеся систематические репрессии в отношении белорусского общества и демократических устремлений белорусов", - заявили в МИД Литвы.