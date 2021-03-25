"Как кит, выброшенный на берег". Судно, которое заблокировало Суэцкий канал, пока не удалось сдвинуть с места

В операции задействованы пять буксиров.

На данный момент трудно предсказать, как долго эта операция будет продолжаться, сказал Питер Бердовски, глава нидерландской компании Boskalis, которая участвует в перемещении судов.

"Мы не можем исключить, что это может занять несколько недель в зависимости от обстоятельств", - сказал Бердовски нидерландской телепрограмме Nieuwsuur.

ФОТО: Planet Labs / AFP

"Это похоже на огромного кита, выброшенного на берег", - отметил он. 1

По его словам, специалисты собираются комбинировать различные методы для решения задачи. В частности, продолжая пытаться отбуксировать контейнеровоз, они снимут с него часть груза, топлива и воды, чтобы облегчить вес судна, так как "на песчаную отмель приходится огромная нагрузка".

Ever Given принадлежит тайваньской грузовой компании Evergreen Marine, у которой в общей сложности около 150 контейнеровозов.

Земснаряды работают над тем, чтобы рядом с судном перемещать песок и грязь, в то время как буксиры пытаются переместить судно, сказал представитель компании технического управления Bernhard Schulte Shipmanagement.

Если ситуация не разрешится в течение следующих 24-48 часов, транспортным компаниям, возможно, придется перепланировать свои маршруты доставки и выбрать путь вокруг Африки, что приведет к тому, что корабли будут тратить на дорогу примерно на неделю больше, говорят эксперты.

Во вторник, 23 марта, проходя канал, контейнеровоз сел на мель. Bloomberg отмечает, что это произошло "случайно" - из-за поднявшегося сильного ветра судно отклонилось от курса. Судно направлялось в Роттердам.

Из-за происшествия уже образовалась очередь из более чем 100 судов, которые ожидают возможности пройти Суэцкий канал.