Чт, 25.03.2021
Мне каждый день кто-нибудь говорит, что больше не может выдержать Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
Уга Думпис, главный инфектолог Минздрава
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В Торнякалнсе вандалы пытались поджечь двери церкви

ФОТО: Скриншот с Facebook

На этой неделе произошел инцидент в Торнякалнсе, где неизвестные подожгли дверь лютеранской церкви. Госполиция начала криминальный процесс.

Рижская лютеранская общинаь  на своей странице в Facebook сообщила, что 23 марта кто-то пытался поджечь дверь церкви в Торнякалнсе, в результате чего обгорела краска, рассказал священник Линард Розенталс.

Госполиция начала уголовный процесс за намеренное уничтожение или порчу чужого имущества посредством поджога или другим опасным способом. За данное преступление можно получить до 10 лет тюрьмы с пробационным периодом до трех лет.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. 

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