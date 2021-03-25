В Торнякалнсе вандалы пытались поджечь двери церкви

Рижская лютеранская общинаь на своей странице в Facebook сообщила, что 23 марта кто-то пытался поджечь дверь церкви в Торнякалнсе, в результате чего обгорела краска, рассказал священник Линард Розенталс.

Госполиция начала уголовный процесс за намеренное уничтожение или порчу чужого имущества посредством поджога или другим опасным способом. За данное преступление можно получить до 10 лет тюрьмы с пробационным периодом до трех лет.