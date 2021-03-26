Несмотря на санкции, семья Лембергсов будет участвовать в муниципальных выборах

Находящийся под стражей председатель Вентспилсской городской думы Айвар Лембергс на муниципальных выборах начнет с первого номера, а его супруга Кристине Лемберга, занимающая должность заместителя исполнительного директора - руководителя отдела развития Вентспилсской городской думы, начнется с номера 13.

В список вошли действующие депутаты Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш, Гунтис Блумбергс, Дидзис Ошениекс, Айго Гутманис, Илзе Буке, Улдис Бойтманис.

Напомним, 22 февраля Рижский окружной суд приговорил Лембергса к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в размере 20 000 евро.

После оглашения приговора Лембергс был арестован в зале суда. При отбывании тюремного заключения суд решил включить содержание под стражей Лембергса и время, проведенное под домашним арестом в 2007 и 2008 годах. В то время после ареста Лембергс находился под стражей с 14 марта по 10 июля 2007 г. и под домашним арестом с 10 июля по 22 февраля 2008 г.

Пока Лембергс не осужден, он имеет право баллотироваться на муниципальных выборах.

Муниципальные выборы в настоящее время назначены на начало июня. До вынесения приговора Лембергсу применялась мера пресечения - запрет на исполнение обязанностей председателя Вентспилсской городской думы. Эта мера безопасности не помешала ему быть избранным в Вентспилсское самоуправление.

LETA уже сообщало, что Рижский окружной суд назначил 22 июня датой доступности полного приговора по уголовному делу Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу").