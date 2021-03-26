Один план на все критерии введения локдауна, или О событиях этой недели с ударной дозой иронии

Читали, что у нас разработаны критерии введения локдауна на случай роста заболеваемости Covid-19? И ничего, что на это понадобился целый год, теперь мы точно готовы! Если честно, мы искренне считали, что у нас на всё один план всегда. 1. Паниковать. 2. Лечь на пол, обнять коленочки, поплакать. 3. Назначить специальную комиссию. 4. Разогнать комиссию, создать новую. 5. Добавить комиссию по надзору за комиссией. 6. Еще немного попаниковать. 7. Обещать починить дороги.

Прекрасная новость для любителей туризма – Литву, Латвию и Эстонию соединит пешеходная тропа! Видимо, поняли, что Rail Baltica затянулась, а шпроты соседям носить очень хочется! Кстати, знаете, почему через Прибалтику хотели запустить высокоскоростной поезд? Чтобы ехать очень быстро и не расстраиваться от вида Прибалтики из окошка. Хотя, что так, что так – серое размытое пятно. Так или иначе, прогулка по пешеходной тропе дело полезное, главное, смотрите под ноги! А то мы как-то пошли по грибы, навернулись и теперь зовём это событие последним крестцовым походом.

Мы тут прознали про классную молодежную организацию Young Folks LV, которые запустили проект по поиску ответственного старшеклассника в помощь людям. Начиная от установки жалюзи, заканчивая репетиторством для вашей школоты. Отличная идея! Зачем теперь мучаться и делать с ребенком уроки, кричать на него, если это может делать кто-то другой? Не в смысле уроки, а в смысле – мучаться и кричать. В общем, ребята молодцы! Может со временем они осмелятся на услугу – поход в магазин с вашей второй половинкой... хотя такой стресс никаких денег не стоит.

Горячая новость пришла из Исландии, там проснулся очередной вулкан - Фаградальсфьядль. Блин, мы только запомнили, как назывался предыдущий Эйяфьядлайёкюдль, а вы новый суёте! Интересно, а как они у себя там сообщают о катаклизмах? "Алло, 911, у нас тут Формальдегид извергается! - Чего? - Фаренгейт! - Кого? - Да хана всем! - Понятно, выезжаем".

Спасибо, конечно, Исландии за бесплатное занятие у логопеда, но может, чтобы вулканы не извергались, пора перестать их называть, как порталы в дьявольские миры? Вместо Фаградальсфьядль, попробуйте что-то попроще, типа "Толян". Вот много разрушения может нанести вулкан Толик? Ну, ёкнет пару раз, споёт "Рюмка водки на столеее", почешет пятку да спать завалится.

Ну, а мы, отдел маркетинга и прощания Balticom, на этой неделе проводили в декретный отпуск нашу коллегу - мастерицу по дизайну. Так что заранее приносим извинения за возможные неудобства и кровь из глаз при виде нашей следующей рекламы. Кстати, было приятно почувствовать такое доверие - коллега передала нам не только свои задачи, но и 8 орхидей! Теперь в нашем поисковике помимо запроса "Так уж ли плох шрифт Comic Sans?" появился еще один "Как поливать орхидеи, чтобы не погубить...себя".

А какие ваши любимые цветы?