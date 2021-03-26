На Пасху в храмах можно будет находиться в масках

Во вторник Министерство юстиции пригласило представителей латвийских религиозных организаций на консультативный совет, чтобы разъяснить условия, установленные Кабинетом министров для религиозных организаций на Пасху.

По решению правительства, чрезвычайное положение введено до 6 апреля, а это значит, что на Пасху продолжают действовать ограничения на скопление людей.

3-4 апреля церкви могут работать с 6 часов до часу ночи. Службы должны проходить с 6 до 20 часов, за исключением пасхальной заутрени, которая может проходить до часу ночи. 2

В церквях и помещениях, где совершается богослужение, количество людей не должно превышать 20% вместимости помещения, с учетом того, что на каждого посетителя предусмотрено десять квадратных метров помещения. Например, если площадь церкви 300 квадратных метров, то единовременно в ней могут разместиться 30 человек.