Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: доставка груза из Китая в Европу подорожала в 4 раза
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
В Суэцком канале контейнеровоз Ever Given по непонятным причинам решил развернуться, сел на мель и полностью перегородил движение. Канал – основной путь для товаров из Китая в Европу, торговля из-за происшествия несет убытки на $9 млрд каждый день. Тарифы на доставку нефти танкерами выросли вдвое.
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Видео: ГЛАВНОЕ | 26.03.2021
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