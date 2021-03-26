Пт, 26.03.2021
Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле Ольга Михайлова, адвокат Навального
Ольга Михайлова, адвокат Навального

Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: доставка груза из Китая в Европу подорожала в 4 раза

ФОТО: AFP / Scanpix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что в колонии у него начались осложнения – онемела нога и усились боли в спине. При этом, медицинской помощи ему не оказывают. Как это комментируют в Кремле?
  • В Украине вновь рекорд по заболеваемости коронавирусом за все время пандемии. Резко выросло и число инфицированных среди детей.
  • Вчерашние акции по случаю "Дня Воли" в Беларуси сегодня закончились судами над задержанными на улицах. А завтра в стране планируются новые протесты. - Не разгрузить, ни сдвинуть с места.
  • Спасатели начали копать грунт, чтобы вытащить контейнеровоз, который перекрыл Суэцкий канал. Из-за него страдает мировая торговля - доставка груза из Китая в Европу подорожала в 4 раза.

В Суэцком канале контейнеровоз Ever Given по непонятным причинам решил развернуться, сел на мель и полностью перегородил движение. Канал – основной путь для товаров из Китая в Европу, торговля из-за происшествия несет убытки на $9 млрд каждый день. Тарифы на доставку нефти танкерами выросли вдвое.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 26.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
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