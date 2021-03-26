Контейнеровоз перекрыл Суэцкий канал: доставка груза из Китая в Европу подорожала в 4 раза

В Суэцком канале контейнеровоз Ever Given по непонятным причинам решил развернуться, сел на мель и полностью перегородил движение. Канал – основной путь для товаров из Китая в Европу, торговля из-за происшествия несет убытки на $9 млрд каждый день. Тарифы на доставку нефти танкерами выросли вдвое.