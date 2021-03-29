Генеральный прокурор: Уголовное дело против родителей погибшего ребенка было возбуждено обоснованно

Однако как депутатам, так и в интервью Nekā personīga он заявил, что дело было возбуждено и расследовалось обоснованно.

Нарушение, возможно, было формальным, но закон о недекларировании крупных сумм предусматривает уголовную ответственность.

Адвокат Эдгар Пастарс, оценивая это дело, признает, что есть вещи, которые можно понять, а есть вещи, которые в принципе понять невозможно. "Если выйти за рамки буквы закона и посмотреть на суть - такого случая я давно не припоминаю. Я видел много всяких курьезных вещей, но ничего подобного еще не было", - говорит юрист.

Несколько юристов и адвокатов, опрошенных на этой неделе, обвиняют полицию, СГД и прокуратуру в том, что вместо извинений перед родителями приводятся объяснения, что таких действий требует закон. И виноват не формальный подход следственных органов, а плохо и неточно прописанные Сеймом статьи.

Андрей Юдин ФОТО: Скриншот видео

Глава подкомиссии Сейма по уголовному праву Андрей Юдин сказал Nekā personīga, что закон - это инструкция, он предназначен для людей, которые работают головой. По его словам, если бы нам понадобился механический подход, у нас были бы компьютеры вместо прокуроров и судей, которые бы все точно просчитывали. Это не был случай для применения уголовных норм. Не потому, что это было не очень хорошо, а потому, что это не имело правовой основы. А то, что вся ситуация началась с большого несчастья, со стороны людей, которые работали, не принималось во внимание.

Суть дела связана со статьей 219 Уголовного закона - она ​​предусматривает, что предоставление в декларации ложной информации в большом размере может грозить временным лишением свободы, принудительными работами или денежным штрафом.

Статья написана таким образом, что столь суровое наказание может быть наложено как на чиновника, умышленно скрывшего миллионы в офшоре, так и на родителей, получивших компенсацию свыше 10 тысяч евро после трагической гибели ребенка.

Депутат Сейма и бывший старший следователь Службы государственных доходов Юрис Ранцанс указывает на то, что определенно имеется существенная разница между тем, когда коррумпированный чиновник пытается с помощью юристов разработать схемы, чтобы скрыть то, что он наворовал, и обычным человеком, который никогда не сталкивался с каким-либо налоговым законодательством и у которого, возможно, никогда не было суммы, подлежащей декларированию.

А пока на вопрос, обоснованно ли возбуждено дело, генеральный прокурор Юрис Стуканс отвечает утвердительно. По его словам, если следственный орган принял решение и направил его в прокуратуру, то прокуратура приняла самое благоразумное и подходящее решение - завершить все условным освобождением от уголовной ответственности.

У адвоката родителей и генерального прокурора разные взгляды на то, как следует толковать закон в этом случае. Юрис Стуканс ссылается на закон о подоходном налоге с населения. В нем указано, что, если доход превышает 10 тысяч евро в год, декларацию необходимо подавать в течение текущего года. Если этого не произошло - это нарушение. Неуказанная в декларации крупная сумма не подлежит дополнению или исправлению.

Адвокат родителей погибшего мальчика Дидзис Вилемсонс считает, что закон о налогах и сборах позволяет вносить поправки в декларацию в последующие три года. Родители это сделали. Никакого ущерба экономике не нанесено. Поэтому они принципиально не согласны с прекращением уголовного дела по сценарию, предложенному прокурором.

Потому что при таком раскладе родители не реабилитируются. Проще говоря, считается, что они виноваты, но не будут наказаны.

На заседании подкомиссии Сейма по уголовному праву во вторник парламентарии расспросили генерального прокурора, почему с родителями поступили так сурово. Стороны пришли к выводу, что статья уголовного закона неясна и мы можем столкнуться с подобными случаями и в будущем. Поэтому в ближайшее время может быть принято решение о поправках.