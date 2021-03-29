Пн, 29.03.2021
Положительная новость заключается в том, что вакцины против этих штаммов тоже работают. Просто слабее. А это означает, что у людей, которые заболеют после вакцинации, болезнь будет протекать в более легкой форме и они с меньшей вероятностью смогут заразить других. Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра
Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

В Сигулде по подозрению в торговле наркотиками задержали подростка

ФОТО: Valsts policija

В Сигулде полиция по подозрению в торговле наркотиками задержала подростка, сообщает агентство LETA.

Полицейские сигулдского участка, проверяя полученную ранее информацию о реализации наркотических веществ, задержала подростка 2004 года рождения.

По месту жительства парня стражи порядка нашли и изъяли пять свертков с зеленовато-коричневым веществом растительного происхождения, наличные деньги в размере 280 евро, цифровые весы, семена марихуаны, мобильный телефон, два жестких диска компьютера, гриндер для марихуаны и самодельную курительную трубку.

Подросток задержан и доставлен на наркологический тест. Для изъятого вещества назначены экспертизы.

Начат уголовный процесс, подростку грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.

ФОТО: Valsts policija
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