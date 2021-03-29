В Сигулде по подозрению в торговле наркотиками задержали подростка
В Сигулде полиция по подозрению в торговле наркотиками задержала подростка, сообщает агентство LETA.
В Сигулде полиция по подозрению в торговле наркотиками задержала подростка, сообщает агентство LETA.
Полицейские сигулдского участка, проверяя полученную ранее информацию о реализации наркотических веществ, задержала подростка 2004 года рождения.
По месту жительства парня стражи порядка нашли и изъяли пять свертков с зеленовато-коричневым веществом растительного происхождения, наличные деньги в размере 280 евро, цифровые весы, семена марихуаны, мобильный телефон, два жестких диска компьютера, гриндер для марихуаны и самодельную курительную трубку.
Подросток задержан и доставлен на наркологический тест. Для изъятого вещества назначены экспертизы.
Начат уголовный процесс, подростку грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет.