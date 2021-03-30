Ведущий "Что? Где? Когда?" объяснил уход знатоков из клуба плохой игрой, хотя они ушли из-за Скипского

Команду Бориса Белозерова покинули Ольга Быкова и Георгий Арабули. Они приняли такое решение, так как руководство клуба оставило Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к детям.

Из команды также ушел Антон Иоков. На своей Instagram-странице он рассказал, что остался в ней в качестве тренера, и уточнил, что решение о его уходе приняли создатели "Что? Где? Когда?".

В начале последней игры ведущий Борис Крюк, комментируя новый состав, связал обновление команды с неудачным выступлением в прошлом сезоне: "В юбилейном сезоне вы показали пятый результат, чуть-чуть вам не хватило для участия в зимней серии. В результате - новые игроки".

Быкова назвала "свинством" объяснение Крюка. В ноябре она поддержала девушек, рассказавших о домогательствах знатока. Быкова написала в Instagram, что в России нет "института репутации".

Михаил Скипский принял участие в финальной игре осенней серии "Что? Где? Когда?" впервые после обвинений в его адрес. Гендиректор телекомпании "Игра ТВ" Наталья Стеценко заявила, что у нее нет никаких юридических оснований не допускать его к участию.