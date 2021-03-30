Вт, 30.03.2021
В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога, и он попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно. Других пожеланий высказано не было. Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии
Вячеслав Куликов, председатель Общественной наблюдательной комиссии

Ведущий "Что? Где? Когда?" объяснил уход знатоков из клуба плохой игрой, хотя они ушли из-за Скипского

Кадр из передачи "Что? Где? Когда?" от 15 декабря ФОТО: скриншот видео

Несколько знатоков "Что? Где? Когда?" ушли из клуба после скандала с Михаилом Скипским. Ведущий программы Борис Крюк объяснил их уход плохой игрой. Об этом пишет Lenta.ru.

Команду Бориса Белозерова покинули Ольга Быкова и Георгий Арабули. Они приняли такое решение, так как руководство клуба оставило Михаила Скипского, обвиненного в домогательствах к детям.

Из команды также ушел Антон Иоков. На своей Instagram-странице он рассказал, что остался в ней в качестве тренера, и уточнил, что решение о его уходе приняли создатели "Что? Где? Когда?".

В начале последней игры ведущий Борис Крюк, комментируя новый состав, связал обновление команды с неудачным выступлением в прошлом сезоне: "В юбилейном сезоне вы показали пятый результат, чуть-чуть вам не хватило для участия в зимней серии. В результате - новые игроки".

Быкова назвала "свинством" объяснение Крюка. В ноябре она поддержала девушек, рассказавших о домогательствах знатока. Быкова написала в Instagram, что в России нет "института репутации".

Михаил Скипский принял участие в финальной игре осенней серии "Что? Где? Когда?" впервые после обвинений в его адрес. Гендиректор телекомпании "Игра ТВ" Наталья Стеценко заявила, что у нее нет никаких юридических оснований не допускать его к участию.

Напомним, обвинения в адрес Скипского появились в июле 2020 года. Первой историю с домогательством рассказала журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. По ее словам, Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет. В комментариях в соцсетях еще несколько человек поделились аналогичными историями. Сам Скипский не комментировал обвинения. Также свой пост покинула глава дисциплинарной комиссии "Что? Где? Когда?".

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