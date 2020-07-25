Михаила Скипского обвиняют в домогательствах к школьницам. В Латвии о нем тоже рассказали

Звезду телеигры "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам. По словам девушек, он занимался этим много лет - и многие знали о его сомнительной репутации.
Учитель из Санкт-Петербурга, 41-летний Михаил Скипский известен по участию в телеигре "Что? Где? Когда?". В 2010 и 2016 годах он становился лучшим игроком сезона и получал "Хрустальную сову". Одновременно со съемками Скипский преподавал в петербургских школах и тренировал начинающие команды.
22 июля журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет.
Тогда он преподавал у нее географию и вел тренировки по "ЧГК". Он приглашал юную девушку в кафе, пытался поцеловать, а однажды даже трогал за ягодицы.
Публикация Аренинов вызвала реакцию в соцсетях. В комментариях отозвались и другие девушки, которые рассказывали о похожем отношении со стороны Скипского. Пользователи Сети указывали на неподобающее поведение и сальные шуточки Михаила.
Среди них был даже пользователь, который написал, что он из Латвии и тоже соглашается, что манера общения Михаила Скипского неприемлема.
"Привет. Я из Риги и несколько раз встречал его на турнирах. То, как он общается со своими подопечными и с другими детьми - это п****ц. Этому уроду давно нужно запретить приближаться к детям", - написал пользователь под ником Олег Куровс.
RUS TVNET обратился за комментарием к одному из организаторов рижских игр "Что? Где? Когда?" Дмитрию Бочарову.
"С Михаилом мы пересекались на различных мероприятиях, но для комментирования новости не обладаем достаточной информацией. Мы следим за происходящим и до прояснения ситуации любые контакты с ним приостановлены. Также считаем не лишним еще раз напомнить молодежи, что в случае возникновения подобных историй - не бойтесь обращаться к взрослым за помощью и советом!" - указал он.
Что касается "сальных шуток", то "это в духе Михаила Игоревича".
RUS TVNET также связался с одним из организаторов викторин и интеллектуальных игр в Балтии, который пожелал остаться анонимным, так как имеет определенные риски. Он подтвердил, что слухи о неоднозначной репутации Михаила Скипского ходили давно.
Сам он ни разу не был свидетелем домогательств, но коллеги, которые организовывали летние лагеря "ЧГК" в Калининграде, отмечали, что не хотели бы больше видеть у себя Скипского, так как с ним "одни проблемы" - он "выпивает и бегает за школьницами".
Известно, что Михаил Скипский 11-12 лет назад проживал какое-то время в Эстонии, там он тренировал школьников и преподавал. Тогда уже ходил слух о подобном скандале, но никто это не воспринимал серьезно и доказательств не было.
Тем не менее мужчина заверил, что одна его знакомая девушка из Армении, которая приезжала на чемпионат "ЧГК" в Минск, была жертвой домогательств Скипского.
Девушке на тот момент было всего 15 лет.
Тогда он прямо во время игры в многолюдном месте подошел и "засосал ее".
"Просто без спроса взял и засунул свой язык", - возмутился наш собеседник.
А после, когда девушка стояла на улице с подругой, заявил ей, что она должна подняться к нему в номер и переспать с ним.
Мужчина уверен, что дыма без огня не бывает. Кроме того, в кругах "ЧГК" ходит такая поговорка, которая, со слов тренеров, принадлежит Михаилу Игоревичу - что якобы "хороший тренер "ЧГК" должен спать с кем-то из тренируемой команды". Подтвердить подлинность этих слов он не может, но такое есть.
Тем временем в России все больше жертв домогательств Михаила Скипского начинают высказываться.
Музыкальный маркетолог Евгения Анисимова в разговоре с "Медузой" уточнила, что в 2009 году училась в петербургской физико-технической школе, ей тогда было всего 13 лет, а Михаил Игоревич был приглашенным тренером по "ЧГК".
"Он с учениками на "ты" был, вечные пошлые/недвусмысленные шутки-подколы. Это было на тренировках постоянно. Мог девочек за талию прижать к себе спокойно. Погулять с ним звал периодически, но это даже на тот момент происходило не только со мной. Я не понимала, как на это реагировать, но, естественно, никуда не ходила", - рассказала девушка.
Анисимова также поведала шокирующие вещи, которые произошли, когда они поехали в 2009 году на чемпионат России по "ЧГК" в Ступино (Московская область).
"Ехали в поезде с чемпионата России. Когда все уснули, он сел на мою нижнюю полку, начал гладить меня, потом засунул руки мне под лифчик и [в] трусы и полез целоваться. В какой-то момент, видимо, понял, что я в шоке и ступоре, - и ушел", - призналась она в ходе переписки с журналистами.
Ее коллеги по команде эти моменты помнят, но лишь со временем осознали, что с этим надо было что-то сделать.
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