Михаила Скипского обвиняют в домогательствах к школьницам. В Латвии о нем тоже рассказали

Учитель из Санкт-Петербурга, 41-летний Михаил Скипский известен по участию в телеигре "Что? Где? Когда?". В 2010 и 2016 годах он становился лучшим игроком сезона и получал "Хрустальную сову". Одновременно со съемками Скипский преподавал в петербургских школах и тренировал начинающие команды.

22 июля журналистка издания The Bell Екатерина Аренина написала в Twitter, что Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет.

Тогда он преподавал у нее географию и вел тренировки по "ЧГК". Он приглашал юную девушку в кафе, пытался поцеловать, а однажды даже трогал за ягодицы.

Публикация Аренинов вызвала реакцию в соцсетях. В комментариях отозвались и другие девушки, которые рассказывали о похожем отношении со стороны Скипского. Пользователи Сети указывали на неподобающее поведение и сальные шуточки Михаила.

Среди них был даже пользователь, который написал, что он из Латвии и тоже соглашается, что манера общения Михаила Скипского неприемлема.

"Привет. Я из Риги и несколько раз встречал его на турнирах. То, как он общается со своими подопечными и с другими детьми - это п****ц. Этому уроду давно нужно запретить приближаться к детям", - написал пользователь под ником Олег Куровс.

RUS TVNET обратился за комментарием к одному из организаторов рижских игр "Что? Где? Когда?" Дмитрию Бочарову.

"С Михаилом мы пересекались на различных мероприятиях, но для комментирования новости не обладаем достаточной информацией. Мы следим за происходящим и до прояснения ситуации любые контакты с ним приостановлены. Также считаем не лишним еще раз напомнить молодежи, что в случае возникновения подобных историй - не бойтесь обращаться к взрослым за помощью и советом!" - указал он.

Что касается "сальных шуток", то "это в духе Михаила Игоревича".

RUS TVNET также связался с одним из организаторов викторин и интеллектуальных игр в Балтии, который пожелал остаться анонимным, так как имеет определенные риски. Он подтвердил, что слухи о неоднозначной репутации Михаила Скипского ходили давно.

Сам он ни разу не был свидетелем домогательств, но коллеги, которые организовывали летние лагеря "ЧГК" в Калининграде, отмечали, что не хотели бы больше видеть у себя Скипского, так как с ним "одни проблемы" - он "выпивает и бегает за школьницами".

Известно, что Михаил Скипский 11-12 лет назад проживал какое-то время в Эстонии, там он тренировал школьников и преподавал. Тогда уже ходил слух о подобном скандале, но никто это не воспринимал серьезно и доказательств не было.

Тем не менее мужчина заверил, что одна его знакомая девушка из Армении, которая приезжала на чемпионат "ЧГК" в Минск, была жертвой домогательств Скипского.

Девушке на тот момент было всего 15 лет.