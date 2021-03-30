Дело о разглашении информации: суд признал прокурора Юркьяне виновной и наложил штраф в размере 12 500 евро

Согласно обвинению, в июле 2020 года тогдашний генпрокурор Эрик Калнмейерс сообщил нескольким старшим прокурорам, что против прокурора Елгавской прокуратуры Зинаиды Эгле начат уголовный процесс. Эту информацию слышала Юркьяне и передала ее супругу, а тот - своей коллеге.

Когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией узнало об утечке информации, Юркьянс был приглашен в бюро как свидетель. Он мог не давать показания против себя и жены, но предпочел их дать, заявив, что не информирован о начатом уголовном процессе и никому ничего не рассказывал.