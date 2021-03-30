Вт, 30.03.2021
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Янис Кловиньш, руководитель Латвийского биомедицинского центра

Дело о разглашении информации: суд признал прокурора Юркьяне виновной и наложил штраф в размере 12 500 евро

ФОТО: unsplash.com

Суд Видземского предместья Риги признал виновными в разглашении не подлежащей разглашению информации старшего прокурора отдела методики Генпрокуратуры Элиту Юркьяне и ее супруга - адвоката Юриса Юркьянса, сообщили агентству LETA в суде.

Юркьяне суд приговорил к штрафу в размере 12 500 евро, ее мужа - к штрафу в размере 7500 евро.

Согласно обвинению, в июле 2020 года тогдашний генпрокурор Эрик Калнмейерс сообщил нескольким старшим прокурорам, что против прокурора Елгавской прокуратуры Зинаиды Эгле начат уголовный процесс. Эту информацию слышала Юркьяне и передала ее супругу, а тот - своей коллеге.

Когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией узнало об утечке информации, Юркьянс был приглашен в бюро как свидетель. Он мог не давать показания против себя и жены, но предпочел их дать, заявив, что не информирован о начатом уголовном процессе и никому ничего не рассказывал.

Проверив фактические обстоятельства дела, прокуратура решила предъявить обвинение супругам Юркьянсам. Прокурор Юркьяне была обвинена в разглашении данных расследования, а адвокат Юркьянс - в умышленной даче ложных показаний.

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