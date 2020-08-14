Дело о разглашении информации: прокуратура предъявит обвинение отстраненному прокурору Юркьяне

Генеральная прокуратура предъявит обвинение по двум эпизодам разглашения не подлежащей разглашению информации отстраненной от должности прокурору методического отдела Элите Юркьяне, а в отношении ответственности бывшего генерального прокурора проведет дополнительную проверку. Об этом информировал на пресс-брифинге старший прокурор департамента по расследованию особо важных дел Марис Лея.
Обвинение также предъявлено мужу Юркьяне, присяжному адвокату Юрису Юркьянсу - за дачу ложных показаний.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 4 августа предложило отделу, который возглавляет Лея, начать уголовное преследование Калнмейерса и Юркьяне за разглашение не подлежащей разглашению информации. Генеральный прокурор Юрис Стуканс решил отстранить Юркьяне от выполнения должностных обязанностей.
Видео: Запись пресс-конференции
Ранее Латвийское телевидение сообщало, что KNAB просит предъявить обвинение Калнмейерсу в утечке информации по делу, в котором фигурирует елгавский прокурор Зинаида Эгле - о взяточничестве и разглашении информации.
Срок полномочий Калнмейерса на должности генерального прокурора истек 11 июля.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!