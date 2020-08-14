Дело о разглашении информации: прокуратура предъявит обвинение отстраненному прокурору Юркьяне

Обвинение также предъявлено мужу Юркьяне, присяжному адвокату Юрису Юркьянсу - за дачу ложных показаний.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) 4 августа предложило отделу, который возглавляет Лея, начать уголовное преследование Калнмейерса и Юркьяне за разглашение не подлежащей разглашению информации. Генеральный прокурор Юрис Стуканс решил отстранить Юркьяне от выполнения должностных обязанностей.

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Ранее Латвийское телевидение сообщало, что KNAB просит предъявить обвинение Калнмейерсу в утечке информации по делу, в котором фигурирует елгавский прокурор Зинаида Эгле - о взяточничестве и разглашении информации.

Срок полномочий Калнмейерса на должности генерального прокурора истек 11 июля.