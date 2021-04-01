Чт, 1.04.2021
Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. Алексей Навальный
Алексей Навальный

Агрессия по отношению к правоохранительным органам уменьшилась

Нормунд Крапсис ФОТО: Zane Bitere/LETA

Снизился уровень агрессии населения против сотрудников правоохранительных органов, контролирующих ограничения, сказал в программе LTV "Утренняя панорама" заместитель начальника Госполиции Нормунд Крапсис.

По словам Крапсиса, в праздничные выходные Госполиция мобилизует ресурсы для контроля за порядком, соблюдением мер безопасности и дорожным движением.

Он призвал людей соблюдать ограничения, отмечать Пасху индивидуально в семье и не собираться.

На сегодняшний день наиболее частыми нарушениями антиковидных ограничений являются собрания людей в гостевых домах, на общественных открытых местах и в частных автомобилях.

Заболеваемость Covid-19 среди полицейских значительно снизилась и не приводит к сбоям в работе. При этом наблюдается острый дефицит кадров - в полиции не хватает 1300 сотрудников, сказал Крапсис.

НАВЕРХ
Back