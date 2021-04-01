Агрессия по отношению к правоохранительным органам уменьшилась

По словам Крапсиса, в праздничные выходные Госполиция мобилизует ресурсы для контроля за порядком, соблюдением мер безопасности и дорожным движением.
Он призвал людей соблюдать ограничения, отмечать Пасху индивидуально в семье и не собираться.
На сегодняшний день наиболее частыми нарушениями антиковидных ограничений являются собрания людей в гостевых домах, на общественных открытых местах и в частных автомобилях.
Заболеваемость Covid-19 среди полицейских значительно снизилась и не приводит к сбоям в работе. При этом наблюдается острый дефицит кадров - в полиции не хватает 1300 сотрудников, сказал Крапсис.