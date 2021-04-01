Чт, 1.04.2021
Если заболеваемость Covid-19 возрастет, недовольство общества усилится и правительству придется подумать, как отреагировать на это. Эгил Левитс
Эгил Левитс
1

Вакциной Johnson&Johnson планируется прививать бездомных

Иллюстративное фото ФОТО: YuryKara, Shutterstock.

Вакциной от Covid-19 производства Johnson&Johnson планируется прививать бездомных, поскольку это вакцина одной дозы, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании правительства.

Эта вакцина будет использоваться в первую очередь для вакцинации людей, которых труднее организовать, например, бездомных.

"Если мы сможем доставить этого человека в центр вакцинации один раз, он будет привит, потому что нет гарантии, что мы увидим его в центре вакцинации еще раз", - сказал министр здравоохранения.

Вакцины от этого производителя ожидаются в середине и конце месяца. Доставка 4800 доз ожидается 18 апреля, 9600 доз - 28 апреля.

Видео: TVNET GRUPA называет свои причины для получения прививки от Covid-19

НАВЕРХ
Back