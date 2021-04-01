Чт, 1.04.2021
Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. Алексей Навальный
Алексей Навальный

На должность исполнительного директора Риги будет выдвинут председатель правления LVC Ланге

Председатель правления Latvijas valsts ceļi (LVC) Яниса Ланге ФОТО: Zane Bitere/LETA

Конкурсная комиссия планирует выдвинуть на должность исполнительного директора Риги председателя правления ООО Latvijas valsts ceļi (LVC) Яниса Ланге, сообщили представители комиссии.

На выборах в самоуправления 2013 года Ланге был избран в Елгавскую думу от партии "Единство".

Он стал председателем правления LVC в 2013 году. С 2018 года он также является председателем совета АО Latvijas dzelzceļš.

Как сообщалось, 2 декабря прошлого года и.о. исполнительного директора Риги Ивета Залпетере по личным причинам ушла с занимаемой должности. После этого был организован конкурс на позицию исполнительного директора Риги, в котором приняли 37 претендентов.

Сейчас обязанности исполнительного директора Риги выполняет руководитель центра приема посетителей Рижской думы Элина Траутмане.

НАВЕРХ
Back