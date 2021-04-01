В пасхальные выходные полиция будет усиленно следить за соблюдением антиковидных ограничений

Полиция мобилизовала больше сил для эффективного контроля за соблюдением установленных требований.
В настоящее время запрещены любые частные или публичные мероприятия, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства.
Это значит, что и в этом году, несмотря на желание провести праздники с родными и близкими, многолюдных празднований не будет.
Не должны проводиться традиционные пасхальные мероприятия, например, катание яиц и яичные бои.
Полиция усилит контроль за местами, где могут собираться люди - парками, природными тропами, гостевыми домами и другими зонами отдыха, религиозными объектами.