Чт, 1.04.2021
Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность. Шутки шутками, но это уже напрягает. Алексей Навальный
Алексей Навальный

В пасхальные выходные полиция будет усиленно следить за соблюдением антиковидных ограничений

Иллюстративное фото ФОТО: LETA/Edijs Pālens

Государственная полиция в пасхальные выходные будет усиленно следить за безопасностью дорожного движения и соблюдением антиковидных ограничений, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Полиция мобилизовала больше сил для эффективного контроля за соблюдением установленных требований.

В настоящее время запрещены любые частные или публичные мероприятия, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства.

Это значит, что и в этом году, несмотря на желание провести праздники с родными и близкими, многолюдных празднований не будет.

Не должны проводиться традиционные пасхальные мероприятия, например, катание яиц и яичные бои.

Полиция усилит контроль за местами, где могут собираться люди - парками, природными тропами, гостевыми домами и другими зонами отдыха, религиозными объектами.

НАВЕРХ
Back