Электроснабжение восстановлено в большей части Испании и Португалии

Министр транспорта Испании в понедельник вечером заявил, что остановились 11 поездов с пассажирами, которым потребовалась помощь.

Из-за неработающих светофоров полицейским приходилось вручную регулировать дорожное движение, а власти призывали водителей оставаться дома.

Только в Мадриде было проведено 286 спасательных операций по освобождению людей, застрявших в лифтах.

Испанские атомные электростанции автоматически остановили свою работу, а дизельные генераторы поддерживают их "в безопасном состоянии", сообщила Испанская комиссия по ядерной безопасности (CSN).

Санчес признал, что отключение электроэнергии, начавшееся около 12:30 (13:30 по латвийскому времени), вызвало "серьезные перебои" для миллионов людей и нанесло "экономический ущерб предприятиям, компаниям и отраслям".

Европейская комиссия заявила, что поддерживает контакт с Испанией и Португалией по поводу этой кризисной ситуации, но "нет никаких признаков кибератаки".

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Санчесом предложил помощь, отметив, что Украина за последние три года приобрела значительный опыт в подобных чрезвычайных ситуациях в связи с российскими атаками на её энергосистему.

"Что бы ни произошло, мы всегда готовы помочь и поддержать наших друзей. Наши технические эксперты готовы оказать помощь", - сказал Зеленский.

Португальский оператор REN сообщил, что отключение электроэнергии затронуло весь Пиренейский полуостров - 48 миллионов человек в Испании и 10,5 миллионов в Португалии.

В последние годы масштабные перебои с электроэнергией происходили и в других странах - в Тунисе в сентябре 2023 года, в Шри-Ланке в августе 2020 года, в Аргентине и Уругвае в июне 2019 года, а также в Индии в июле 2012 года.

Сбой в электросети Германии в ноябре 2006 года на один час оставил без электричества 10 миллионов человек во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Испании.

Галерея: В Испании и Португалии произошло массовое отключение электричества