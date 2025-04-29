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Электроснабжение восстановлено в большей части Испании и Португалии

Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX

Во вторник, 29 апреля, подача электроэнергии была восстановлена ​​на большей части территории Испании и Португалии после отключения электроэнергии в понедельник днем, из-за которого пассажиры оказались заперты в поездах и лифтах, а люди остались без телефонов и интернета.

Утром во вторник электроснабжение было восстановлено почти на 90% территории континентальной Испании, а в Португалии электричество вновь получают около 6,2 миллиона домохозяйств из 6,5 миллионов, сообщили операторы распределительных сетей обеих стран.

Причина перебоев с подачей электроэнергии пока точно не установлена. Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что причина, "возможно", кроется в Испании.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отметил, что анализируются "все возможные причины" и предостерег общественность от "поспешных выводов", рискуя распространением "дезинформации".

Санчес рассказал, что за примерно пять секунд "внезапно пропали" 15 гигаватт мощности - это более половины всей потребляемой в тот момент электроэнергии.

Он не смог назвать точные сроки полного восстановления электроснабжения в Испании и предупредил, что некоторым работникам во вторник придется оставаться дома. Монтенегру сообщил, что в Португалии электроснабжение восстановится "в течение нескольких часов".

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Электричество было кратковременно отключено и на юго-западе Франции. В Марокко были зафиксированы перебои в работе некоторых интернет-провайдеров и систем управления аэропортами.

Испанская компания железнодорожной инфраструктуры Adif сообщила, что из-за отключения электроэнергии было приостановлено железнодорожное сообщение по всей стране и закрыт аэропорт Мадрида.

Министр транспорта Испании в понедельник вечером заявил, что остановились 11 поездов с пассажирами, которым потребовалась помощь.

Из-за неработающих светофоров полицейским приходилось вручную регулировать дорожное движение, а власти призывали водителей оставаться дома.

Только в Мадриде было проведено 286 спасательных операций по освобождению людей, застрявших в лифтах.

Испанские атомные электростанции автоматически остановили свою работу, а дизельные генераторы поддерживают их "в безопасном состоянии", сообщила Испанская комиссия по ядерной безопасности (CSN).

Санчес признал, что отключение электроэнергии, начавшееся около 12:30 (13:30 по латвийскому времени), вызвало "серьезные перебои" для миллионов людей и нанесло "экономический ущерб предприятиям, компаниям и отраслям".

Европейская комиссия заявила, что поддерживает контакт с Испанией и Португалией по поводу этой кризисной ситуации, но "нет никаких признаков кибератаки".

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с Санчесом предложил помощь, отметив, что Украина за последние три года приобрела значительный опыт в подобных чрезвычайных ситуациях в связи с российскими атаками на её энергосистему.

"Что бы ни произошло, мы всегда готовы помочь и поддержать наших друзей. Наши технические эксперты готовы оказать помощь", - сказал Зеленский.

Португальский оператор REN сообщил, что отключение электроэнергии затронуло весь Пиренейский полуостров - 48 миллионов человек в Испании и 10,5 миллионов в Португалии.

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В последние годы масштабные перебои с электроэнергией происходили и в других странах - в Тунисе в сентябре 2023 года, в Шри-Ланке в августе 2020 года, в Аргентине и Уругвае в июне 2019 года, а также в Индии в июле 2012 года.

Сбой в электросети Германии в ноябре 2006 года на один час оставил без электричества 10 миллионов человек во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Испании.

Галерея: В Испании и Португалии произошло массовое отключение электричества

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