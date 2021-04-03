В Яунелгаве наблюдали необычные облака

Обычно такие облака образуются по краям грозовых облаков (чаще всего, когда гроза только что переместилась или за грозовым облаком). Вымеобразные облака образуются в нижних слоях атмосферы.

Это происходит, когда из верхних слоев облака падает холодный воздух. На этот раз облака образовались аналогичным образом, но они не были достаточно динамичными, чтобы вызвать грозу.

Днем солнце достаточно нагревает, чтобы температура в слое у земли поднималась намного быстрее, чем выше в атмосфере. Начинается конвекция (воздух, нагретый солнцем, быстро поднимается), образуя большие кучевые облака.

После охлаждения в верхней части облака холодный воздух скользит вниз, образуя вымеобразные облака.