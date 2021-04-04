Латвийский религиозный деятель создает телевидение для отрицателей Covid-19

В программе отмечается, что силы постепенно объединяют представители различных небольших движений и виртуальных формирований в поддержку Алдиса Гобземса, которые отрицают 5G и высмеивают серьезность вируса Covid-19.

Лидер "Нового поколения" Ледяев все активнее подключается к их деятельности. Он обещает создать новое телевидение и поддерживает контакты с несколькими пророссийскими людьми за рубежом.

В последние недели на интернет-платформах появляется все больше и больше видеороликов, стилистически напоминающих телевизионные новостные программы. Их задача - разоблачить правду о Covid-19, отмечает шоу.

Brīvvalsts TV - это проект, в котором объединились несколько членов официально незарегистрированного объединения "Латвийский альянс свободы".

Они собрались вместе 12 декабря прошлого года, когда Альянс провел митинг на набережной, а затем отправился в несколько городов Латвии.

В сюжетах Brīvvalsts TV ставится под сомнение существование Covid-19, иронизируются наложенные правительством ограничения и распространяются различные теории заговора.

Байба Звайгзните, бывшая сотрудница телевидения, ведущая программы Mājokļa Jautājums ("Жилищный вопрос"), в проекте Brīvvalsts TV задействована в качестве продюсера.

По данным Nekā personīga, наиболее заметными членами официально незарегистрированного "Латвийского альянса свободы" являются владелец Memory Water Янис Плявиньш, бывший сотрудник Бюро защиты конституции (SAB), председатель правления AS Brīvais vilnis Арнолд Бабрис, борец с ​​5G Андрис Циекурс, представитель латвийской мусульманской общины - Роберт Климович и Гобземс.

Вместе с ними все громче о себе заявляет лидер религиозной организации "Новое поколение" Ледяев.

Программа напоминает, что в свое время перед выборами "Новое поколение" умело использовала первая партия Айнара Шлесерса в Латвии.