Эстонский паспорт вакцинации готов к пробному использованию: "Спутник V" учитывать не будут
Эстонский сертификат вакцинации готов к пробному использованию и пилотный запуск запланирован на конец апреля, пишет Rus.Postimees.
Эстонский сертификат вакцинации готов к пробному использованию и пилотный запуск запланирован на конец апреля, пишет Rus.Postimees.
Процесс получения сертификата вакцинации простой - надо открыть Digilugu и получить индивидуальный QR-код, который в свою очередь надо сохранить в телефон или распечатать на принтере, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Деликатные данные, которые могут содержаться в дигитальной истории болезни, в сертификате не отражаются и пограничник увидит только номер удостоверяющего личность документа и детали вакцинации.
Поскольку сейчас Европа разрабатывает условия действия документа внутри содружества, то вопрос о возможностях граждан третьих стран пока не обсуждается.
По словам вице-канцлера Министерства социальных дел Калло Киллара, в сертификат о вакцинации будут вносить данные о вакцинах, которые получили разрешение на продажу в Европе и которые вводятся гражданам эстонскими медиками, а поскольку, например, "Спутника" среди них нет, его невозможно будет внести в инфосистему.