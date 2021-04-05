Британия начинает тестировать ковид-паспорта. У экспертов есть вопросы

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Идея ковид-паспортов в Британии возникла еще в начале года, однако до недавнего времени власти утверждали, что вводить их пока не планируется. На прошлой неделе британский премьер-министр Борис Джонсон не исключил, что паспорта могут быть введены внутри страны и для поездок за границу.

"Определенно в мире будут использоваться "паспорта вакцинации" для международных поездок. Вы уже видите, что в этом заинтересованы другие страны, авиационная отрасль, и в этом есть логика", - сказал Джонсон.

В понедельник Джонсон, как ожидается, расскажет об этих планах подробнее, а также объявит о том, смогут ли жители Британии выезжать на отдых за рубеж с 17 мая. Британская пресса ранее писала, что, возможно, британцам не разрешат выезжать за пределы страны до 1 июля.

В настоящее время в стране от коронавируса вакцинировано 60% взрослого населения, и, согласно опросам, британцы в целом положительно относятся к возможному введению ковид-паспортов.

Как будет проходить пилотный проект?

Новые меры безопасности, которые включают в себя специальную обработку помещений, где проводятся массовые мероприятия, и тестирование гостей, будут обкатывать на финальном матче Кубка Англии, чемпионате мира по снукеру в Шеффилде, массовом забеге в Хартфордшире и на нескольких мероприятиях в Ливерпуле, включая вечер в ночном клубе, бизнес-конференцию и кинопоказ.

Первым пилотным мероприятием станет комедийный вечер в Ливерпуле 16 апреля, где зрителей протестируют на коронавирус до и после шоу.

Профессор Иэн Бьюкен из Ливерпульского университета, который будет принимать участие в эксперименте, рассказал в программе Би-би-си Breakfast, что вакцинация не будет критерием допуска к мероприятиям.

Посетителям, в частности, будут напоминать через смс-сообщения о правилах гигиены, соблюдении социальной дистанции, сведении к минимуму контактов перед мероприятием, а также о необходимости тестирования перед ним.

"Все мероприятия будут проходить в хорошо вентилируемых местах... Людей попросят свести к минимуму контакты и пройти еще один тест через пять дней после с целью исследования", - сказал профессор.

В будущем власти могут ввести специальное приложение (наподобие приложения Национальной службы здравоохранения (NHS) Test And Trace), через которое можно будет продемонстрировать статус вакцинации или результаты тестирования.

Правительство заявило, что оно также работает с экспертами над исключениями для людей, которым вакцинация не рекомендуется. На Даунинг-стрит ранее заявляли, что система "сертификатов вакцинации" не будет распространяться на общественный транспорт и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости.