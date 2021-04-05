Кремль прокомментировал маневры российской армии вблизи границы с Украиной

По словам Пескова, перемещения российской армии не должны ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности: "Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. Но всегда очень внимательно относится к собственной безопасности".

Донецкая милиция и местные СМИ сообщили, что в эту субботу, 3 апреля, в поселке Александровском в ДНР во дворе дома был убит ребенок пяти лет и тяжело ранена его бабушка. ОБСЕ и украинская сторона эту информацию пока не подтверждали. Журналисты попросили пресс-секретаря Путина прокомментировать эти новости о гибели ребенка.

Как пишет "Медуза", на это Песков заявил, что у него нет верифицированной информации о случившемся, но "вместе с тем, нету повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет.

Конечно, вокруг гибели ребенка трудно себе представить, чтобы делали какие-то фейковые новости". 3

Песков также добавил, что решения о перестрелках принимают "прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства. Это все осложняет ситуацию, делает ее более напряженной".