Пн, 5.04.2021
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Разработчики "Спутник V"
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Кремль прокомментировал маневры российской армии вблизи границы с Украиной

Донецк ФОТО: TASS/Scanpix

​"Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на сообщения о том, что российские воинские части передвигаются по Ростовской области с заклеенными номерами.

По словам Пескова, перемещения российской армии не должны ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности: "Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину. Но всегда очень внимательно относится к собственной безопасности".

Донецкая милиция и местные СМИ сообщили, что в эту субботу, 3 апреля, в поселке Александровском в ДНР во дворе дома был убит ребенок пяти лет и тяжело ранена его бабушка. ОБСЕ и украинская сторона эту информацию пока не подтверждали. Журналисты попросили пресс-секретаря Путина прокомментировать эти новости о гибели ребенка.

Как пишет "Медуза", на это Песков заявил, что у него нет верифицированной информации о случившемся, но "вместе с тем, нету повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных республик на этот счет. 

Конечно, вокруг гибели ребенка трудно себе представить, чтобы делали какие-то фейковые новости".

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Песков также добавил, что решения о перестрелках принимают "прямо на месте полевые командиры украинских вооруженных сил, не получая на это санкции вышестоящего военного руководства. Это все осложняет ситуацию, делает ее более напряженной".

 Галерея: Суровая реальность Донецка 

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