За бедами орлицы Милды следят и за рубежом

LIVE: Female eagle Milda guards her eggs as she waits for her missing partner Raimis https://t.co/FiROXXfFhq — Reuters (@Reuters) April 5, 2021

Уже сообщалось, что после более чем недельного голодания в воскресенье, 4 апреля, около 11:00 инстинкт выживания все же заставил орлицу Милду покинуть гнездо и яйца и отправиться на поиски пищи. Спустя почти шесть часов казалось, что у этой истории будет печальный конец, однако Милда неожиданно вернулась, да еще и с одним молодым орлом. Правда, его компания оказалась недолгой.

Орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе признал, что в настоящий момент невозможно прогнозировать, какая участь ждет орлицу, так как очень много событий развивается за пределами гнезда, наблюдение за которым в режиме онлайн ведет фонд.

Напомним, гнездование морских птиц в Дурбе началось успешно - пара орлов, которым даны имена Раймис и Милда, начала гнездоваться уже в четвертый раз. Пока Милда высиживала три яйца, Раймис снабжал ее пищей и даже однажды на завтрак принес останки кота. Однако неделю назад, 27 марта, Раймис отправился на поиски пропитания и не вернулся.

Кюзе поясняет, что роли в гнезде очень строго разделены. Во время инкубационного периода и до тех пор, пока в гнезде есть маленькие детеныши, пищу добывает самец, а самка выполняет большую часть работы по высиживанию. Это означает, что в это время самка полностью зависит от самца. Если самец не приносит пищу, самка может некоторое время прожить без нее, но в какой-то момент ей приходится идти на охоту, рискуя тем, что оставленные без присмотра яйца могут остыть или кто-то может их съесть.

За событиями в гнезде в Дурбе можно следить здесь.