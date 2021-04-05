Продолжение драмы в орлином гнезде: Милда покинула его на несколько часов и вернулась не одна

Орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе признал, что в настоящий момент невозможно прогнозировать, какая участь ждет орлицу, так как очень много событий развивается за пределами гнезда, наблюдение за которым в режиме онлайн ведет фонд.

Напомним, гнездование морских птиц в Дурбе началось успешно - пара орлов, которым даны имена Раймис и Милда, начала гнездоваться уже в четвертый раз. Пока Милда высиживала три яйца, Раймис снабжал ее пищей и даже однажды на завтрак принес останки кота. Однако неделю назад, 27 марта, Раймис отправился на поиски пропитания и не вернулся.

Кюзе поясняет, что роли в гнезде очень строго разделены. Во время инкубационного периода и до тех пор, пока в гнезде есть маленькие детеныши, пищу добывает самец, а самка выполняет большую часть работы по высиживанию. Это означает, что в это время самка полностью зависит от самца. Если самец не приносит пищу, самка может некоторое время прожить без нее, но в какой-то момент ей приходится идти на охоту, рискуя тем, что оставленные без присмотра яйца могут остыть или кто-то может их съесть.

"В данном случае мы очень ясно видели, как это происходит - самку не снабжали пищей, и некоторое время она очень старательно продолжала высиживать яйца, потому что у нее очень силен инстинкт гнездования, но в какой-то момент победил инстинкт самосохранения.

Если орлица умрет в гнезде, ее гены не передадутся дальше, а если она оставит эти три яйца, но выживет, она сможет гнездиться в течение следующих 10 и даже 20 лет", - отметил Кюзе, добавив, что орлы могут жить в природе и 30 лет. 1

Правда, на этой неделе Милда была не совсем одинока. Сначала рядом с гнездом летала еще одна пара орлов, которые, возможно, присмотрели гнездо для своих нужд, но вскоре оба исчезли из виду.

Позже на несколько дней к Милде "прибился" молодой орел, но и он больше не появляется рядом с гнездом. "Я даже не удивился бы, если бы в какой-то момент он начал кормить самку", - говорит Кюзе. Однако этого не произошло.

Орнитолог пояснил, что орлы начинают гнездиться в относительно зрелом возрасте, когда им исполняется пять лет, но не все делают это сразу. "Молодые птицы иногда склонны "поиграть в семью", например, двое молодых - самец и самка - могут гнездиться в совершенно чужом гнезде морских орлов - как бы готовиться к высиживанию, которое на самом деле и не начинается.

Вполне возможно, что орел, которого мы видели в эти дни возле гнезда, был одним из таких "играющихся в семью" - 1