Пн, 5.04.2021
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Инара Дундуре, представитель Союза самоуправлений Латвии

Продолжение драмы в орлином гнезде: Милда покинула его на несколько часов и вернулась не одна

Гнездо морских орлов в Дурбе ФОТО: Ekrānšāviņš no Latvijas Dabas fonda tiešsaistes video

​После более чем недельного голодания в воскресенье, 4 апреля, около 11:00 инстинкт выживания все же заставил орлицу Милду покинуть гнездо и яйца и отправиться на поиски пищи. Спустя почти шесть часов казалось, что у этой истории будет печальный конец, однако Милда неожиданно вернулась, да еще и с одним молодым орлом. Правда, его компания оказалась недолгой.

Орнитолог Латвийского фонда природы Янис Кюзе признал, что в настоящий момент невозможно прогнозировать, какая участь ждет орлицу, так как очень много событий развивается за пределами гнезда, наблюдение за которым в режиме онлайн ведет фонд. 

Напомним, гнездование морских птиц в Дурбе началось успешно - пара орлов, которым даны имена Раймис и Милда, начала гнездоваться уже в четвертый раз. Пока Милда высиживала три яйца, Раймис снабжал ее пищей и даже однажды на завтрак принес останки кота. Однако неделю назад, 27 марта, Раймис отправился на поиски пропитания и не вернулся.

Кюзе поясняет, что роли в гнезде очень строго разделены. Во время инкубационного периода и до тех пор, пока в гнезде есть маленькие детеныши, пищу добывает самец, а самка выполняет большую часть работы по высиживанию. Это означает, что в это время самка полностью зависит от самца. Если самец не приносит пищу, самка может некоторое время прожить без нее, но в какой-то момент ей приходится идти на охоту, рискуя тем, что оставленные без присмотра яйца могут остыть или кто-то может их съесть.

"В данном случае мы очень ясно видели, как это происходит - самку не снабжали пищей, и некоторое время она очень старательно продолжала высиживать яйца, потому что у нее очень силен инстинкт гнездования, но в какой-то момент победил инстинкт самосохранения.

Если орлица умрет в гнезде, ее гены не передадутся дальше, а если она оставит эти три яйца, но выживет, она сможет гнездиться в течение следующих 10 и даже 20 лет", - отметил Кюзе, добавив, что орлы могут жить в природе и 30 лет.

Правда, на этой неделе Милда была не совсем одинока. Сначала рядом с гнездом летала еще одна пара орлов, которые, возможно, присмотрели гнездо для своих нужд, но вскоре оба исчезли из виду.

Позже на несколько дней к Милде "прибился" молодой орел, но и он больше не появляется рядом с гнездом. "Я даже не удивился бы, если бы в какой-то момент он начал кормить самку", - говорит Кюзе. Однако этого не произошло.

Орнитолог пояснил, что орлы начинают гнездиться в относительно зрелом возрасте, когда им исполняется пять лет, но не все делают это сразу. "Молодые птицы иногда склонны "поиграть в семью", например, двое молодых - самец и самка - могут гнездиться в совершенно чужом гнезде морских орлов - как бы готовиться к высиживанию, которое на самом деле и не начинается.

Вполне возможно, что орел, которого мы видели в эти дни возле гнезда, был одним из таких "играющихся в семью" -

он проявил интерес к этой самке, особенно с учетом того, что она была одна и отчаянно кричала, зовя партнера и прося еды", - прокомментировал поведение птиц орнитолог.

Возможно, аналогичная ситуация была и с молодым орлом, с которым Милда вернулась в воскресенье после долгого отсутствия. Молодой орел задержался около гнезда около 10 минут, а затем улетел.

"Несмотря на то, что мы получаем очень близкую и интимную картину того, что происходит в гнезде, стоит понимать, что мы все еще видим лишь небольшой, крайне небольшой кусочек того, что происходит на всей территории гнездовья, и

многое происходит за кадром, в том числе многие вещи, которые, возможно, сыграли значительную роль в развитии этого сезона гнездования", - подчеркивает Кюзе.

"Мы не знаем, что случилось с Раймисом и насколько серьезными были намерения молодой пары, которая была поблизости, и что случилось с молодым орлом, который в течение последних нескольких дней сидел на соседней ветке в Дурбе. Честный ответ в том, что мы не знаем". 

Орнитолог также воздержался от оценки будущего гнезда, оставшегося без присмотра самца, поскольку оно сильно зависит от температуры на улице. Если холодно, эмбрион замерзает и погибает, а птица все равно может пытаться продолжить высиживать яйца. Температура воздуха в Дурбе в воскресенье не превышала +6 градусов, дул порывистый ветер.

Происходящее в гнезде орлов в Дурбе, за которым в режиме онлайн можно следить с начала 2015 года, напоминает настоящий мексиканский сериал, и прекращать его сейчас тоже не планируется.

"У нас уже были пустые годы, когда здесь не было гнездования, но даже в те "пустые годы" туда постоянно прилетали чужие птицы, пытающиеся установить новые отношения, конфликтующие - что-то постоянно там происходит", - рассказал Кюзе.

После событий в гнезде многие чувствуют привязанность к Милде, поэтому фонд получил немало вопросов и критики о том, почему никто не помогает орлице. Фонд подчеркивает, что

"спасение" Милды в понимании людей принесет ей больше вреда, чем пользы.

Вмешательство через доставку пищи или яиц в гнездо привело бы к худшему результату, чем в настоящее время, потому что, во-первых, такое вмешательство могло бы напугать птиц и заставить их покинуть это гнездо. Во-вторых, нельзя выкормить гнездящуюся птицу, а потом и ее птенцов. И в-третьих, даже если бы яйца были извлечены из гнезда и птенцы были помещены в инкубатор, было бы невозможно подготовить их к дальнейшей жизни в дикой природе.

За событиями в гнезде в Дурбе можно следить здесь

Поддержать онлайн-трансляцию можно на домашней странице фонда или через Mobilly.

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