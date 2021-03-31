Драма у знаменитых морских орлов в Дурбе: Раймис пропал, на гнездо нападают чужаки

Видео: Драма в гнезде морских орлов в Дурбе

Как во вторник, 30 марта, сообщала программа Panorāma Латвийского телевидения, сезон гнездования у пары морских орлов Милды и Раймиса начался многообещающе - птицы поочередно высиживали три яйца, Раймис снабжал Милду пищей. Однако вечером прошлой субботы отец внезапно исчез. Милда уже третьи сутки ни на секунду не оставляет гнездо и зовет своего сожителя.

"Есть основания считать, что отец или погиб, или сильно ранен, что мешает ему вернуться в гнездо", - рассказал Янис Кюзе, орнитолог Латвийского природного фонда.

С этого момента Милда осталась без кормильца и высиживает яйца сама. Поскольку во время гнездования пищу ей приносил глава семьи, орлица уже третий день не ела. Через время ей придется покинуть гнездо, чтобы самой отправиться на поиски пропитания, но яйца или маленьких птенцов оставлять одних надолго нельзя, поскольку их быстро могут заметить хищники или съесть вороны, поясняет орнитолог.

Положение еще более серьезным делает то, что появились еще два морских орла, которые терроризируют орлицу. Они приближаются к гнезду и нападают. Чужаки, очевидно, решили отнять место для гнездования.

В ближайшие дни в этом гнезде ожидаются драматические события, если только не произойдет что-то совершенно неожиданное. Хотя за происходящим и тяжело наблюдать, орнитолог отметил, что вмешиваться в природные процессы нельзя.

Как свидетельствует информация Латвийского фонда природы, гнездо морских орлов впервые появилось в 2015 году. В марте 2017-го его заняла пара морских орлов, которым наблюдатели дали имена Милда и Раймис. В течение нескольких лет (2018, 2019, 2020) пара каждый год растила птенцов.