Могущественный американский доллар продолжает господствовать на глобальных рынках. Но его доминирование вполне может оказаться намного более хрупким, чем кажется, потому что ожидаемые будущие изменения в валютном режиме Китая могут спровоцировать значительные сдвиги в международном валютном порядке.

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Весьма вероятно, что по многим причинам китайские власти в какой-то момент отменят привязку юаня к корзине валют и перейдут к современному режиму инфляционного таргетирования, позволив валютному курсу колебаться более свободно – особенно относительно доллара. Когда это случится, можно ожидать, что большинство стран Азии последуют за Китаем.