Отмена режима чрезвычайной ситуации: что меняется?
После окончания режима чрезвычайной ситуации по-прежнему остаются в силе почти все ограничения из-за Covid-19, предусматривает постановление правительства.
После окончания режима чрезвычайной ситуации по-прежнему остаются в силе почти все ограничения из-за Covid-19, предусматривает постановление правительства.
Мероприятия
Частные мероприятия и собрания по-прежнему запрещены, а встречи на свежем воздухе разрешены группами до 10 человек и в рамках двух семей. Разрешены также шествия и пикеты с участием не более 10 человек.
Маски
Также действует требование носить маски во всех общественных местах, где находится более одного человека, в том числе на рабочих местах.
Обязательное использование масок предусмотрено также в общественных местах с интенсивным потоком людей, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра.
Как и прежде, маски могут не носить:
Транспорт, красота и общепит
Сохраняется требование об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте до 50% его вместимости.
Ограничения по-прежнему будут действовать в сфере красоты, здоровья и развлечений, включая детские мероприятия.
В отношении музеев сохраняется требование о том, что возможны только индивидуальные посещения экспозиций под открытым небом.
Культурные и выставочные площадки также будут закрыты, за исключением выдачи книг в библиотеках и музейных зон под открытым небом. Возможна организация репетиций профессиональных работников искусства.
Заведения общепита по-прежнему смогут продавать еду только навынос.
Торговля
С 7 апреля работать смогут магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно организовывать уличную торговлю.
В торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только:
При этом находящиеся в крупных торговых центрах магазины, которые не смогут обслуживать клиентов очно, с 7 апреля не смогут на месте выдавать товары, купленные дистанционно.
В Министерстве экономики пояснили, что отдельные магазины не смогут работать в тех торговых центрах, площадь которых составляет по меньшей мере 7000 кв. м и где расположено по меньшей мере пять различных магазинов.
По данным Министерства экономики, в целом работу смогут возобновить до 9000 мест торговли.
На одного покупателя в магазинах должно быть обеспечено не менее 25 кв. м площади, в местах предоставления услуг - не менее 15 кв. м.
При торговле на улице и на рынках должны соблюдаться физическая дистанция и контролироваться потоки посетителей и работников.
Чтобы избежать риска чрезмерного скопления людей, в месте организации уличной торговли сможет находиться не более 20 торговцев, а также нельзя проводить развлекательные мероприятия. Места уличной торговли должны быть огорожены, например, забором или ограничительной лентой.