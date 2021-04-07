Отмена режима чрезвычайной ситуации: что меняется?

Мероприятия

Частные мероприятия и собрания по-прежнему запрещены, а встречи на свежем воздухе разрешены группами до 10 человек и в рамках двух семей. Разрешены также шествия и пикеты с участием не более 10 человек.

Маски

Также действует требование носить маски во всех общественных местах, где находится более одного человека, в том числе на рабочих местах.

Обязательное использование масок предусмотрено также в общественных местах с интенсивным потоком людей, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра.

Как и прежде, маски могут не носить:

дети младше 7 лет,

лица с физическими и психическими расстройствами,

работники культуры во время выступлений,

участники процесса обучения вокалу, инструментальной игре и танцу.

Использование маски для лица также не обязательно для профессиональных спортсменов во время тренировок.

Транспорт, красота и общепит

Сохраняется требование об ограничении количества пассажиров в общественном транспорте до 50% его вместимости.

Ограничения по-прежнему будут действовать в сфере красоты, здоровья и развлечений, включая детские мероприятия.

В отношении музеев сохраняется требование о том, что возможны только индивидуальные посещения экспозиций под открытым небом.

Культурные и выставочные площадки также будут закрыты, за исключением выдачи книг в библиотеках и музейных зон под открытым небом. Возможна организация репетиций профессиональных работников искусства.

Заведения общепита по-прежнему смогут продавать еду только навынос.

Торговля

С 7 апреля работать смогут магазины в торговых центрах, торговая площадь которых составляет менее 7000 кв. м. Также можно организовывать уличную торговлю.

В торговых центрах площадью более 7000 кв. м, как и прежде, смогут работать только:

продуктовые магазины,

аптеки,

магазины оптики,

товаров для животных,

предметов гигиены,

книжные магазины и

места предоставления услуг.

При этом находящиеся в крупных торговых центрах магазины, которые не смогут обслуживать клиентов очно, с 7 апреля не смогут на месте выдавать товары, купленные дистанционно. 1

В Министерстве экономики пояснили, что отдельные магазины не смогут работать в тех торговых центрах, площадь которых составляет по меньшей мере 7000 кв. м и где расположено по меньшей мере пять различных магазинов.

По данным Министерства экономики, в целом работу смогут возобновить до 9000 мест торговли.

На одного покупателя в магазинах должно быть обеспечено не менее 25 кв. м площади, в местах предоставления услуг - не менее 15 кв. м.

При торговле на улице и на рынках должны соблюдаться физическая дистанция и контролироваться потоки посетителей и работников.