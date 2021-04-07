Amnesty International назвала "ужасающий перечень злоупотреблений" для подавления протеста в Беларуси

Десятки тысяч мирных протестующих были задержаны, многие подверглись пыткам.

Эксперты ООН по правам человека получили 450 свидетельств жестокого обращения, включая фото, видео и медицинские свидетельства.

В AI описывают эти данные, как "ужасающий перечень злоупотреблений" (задержанных унижали, жестоко избивали, насиловали - в том числе женщин и представителей сексуальных меньшинств, оставляли без пищи, чистой воды и медицинского обслуживания).

Авторы доклада перечисляют нарушения белорусских силовиков: выстрелы резиновыми пулями с близкого расстояния в толпу, применение светошумовых гранат, водометов, автоматического огнестрельного оружия с холостыми патронами, дубинок и других средств для разгона мирных демонстрантов.

По меньшей мере четыре человека были убиты силовиками, еще несколько человек погибли при подозрительных обстоятельствах, напомнили эксперты.

Они раскритиковали репрессии в отношении независимых журналистов, медиков, студентов, лидеров профсоюзов, которые подверглись преследованию или потеряли работу за свою политическую позицию.

Также в AI раскритиковали "неадекватную" реакцию белорусского правительства на пандемию, в частности, шутки Александра Лукашенко о том, что "всех вылечит трактор", советы пить водку и ходить в баню и отказ вводить основные ограничения.

В то же время Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ предложило Беларуси содействие для улучшения ситуации с правами человека. Многочисленные сообщения об уголовных обвинениях, задержаниях, запугивании и преследовании белорусских граждан и правозащитников в последние месяцы вызывают растущую озабоченность, говорится в заявлении директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. Он напомнил белорусским властям об их международных обязательствах и обязательствах в рамках ОБСЕ. БДИПЧ готово оказать необходимое содействие для соблюдения этих обязательств.

"Я очень обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о нарушениях прав человека, жертвами которых стали тысячи людей за участие в мирных протестах с августа прошлого года",

- отметил Мекаччи, передает БелаПАН.

По его словам, белорусские власти обязались уважать право на мирные собрания и выражение своих взглядов, однако, к сожалению, реальность ясно указывает на использование массовых арестов, чрезмерного применения силы и необоснованных и несоразмерных наказаний. "Все, кто был задержан незаконно, должны быть незамедлительно освобождены", - подчеркнул директор БДИПЧ.

Мекаччи отметил, что также поступали сообщения о "дискриминации и нападениях со стороны властей на представителей национальных меньшинств, в последнее время - на польскую общину".

Кроме того, в БДИПЧ ОБСЕ глубоко обеспокоены сообщениями о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, включая закрытые судебные заседания, а также суровыми и чрезмерными приговорами, вынесенными мирным демонстрантам. Обеспокоенность бюро вызывает и информация о готовящихся поправках в закон об адвокатуре, которые предусматривают запрет адвокатам, осуществляющим свою деятельность индивидуально, и адвокатским бюро защищать обвиняемых по уголовным и административным делам.

"Я встревожен отсутствием расследования многих заявлений о пытках и других формах жестокого обращения и безнаказанностью виновных, несмотря на тысячи жалоб, поданных предполагаемыми жертвами,

- отметил Мекаччи. - В то же время я хотел бы подчеркнуть, что мы по-прежнему готовы помочь Беларуси в повышении уважения прав человека и укреплении демократических институтов в соответствии с взятыми страной обязательствами, например, путем мониторинга судебных процессов и пересмотра законодательства".