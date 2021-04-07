Ср, 7.04.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Amnesty International назвала "ужасающий перечень злоупотреблений" для подавления протеста в Беларуси

Протесты в Беларуси ФОТО: Reuters/AFP/AP/ScanPix

Правозащитная организация Amnesty International в докладе о ситуации с правами человека в мире в 2020 году уделила внимание и Беларуси. Там говорится, что выборы в августе 2020-го стали катализатором "самого вопиющего подавления свободы слова и мирных собраний в Беларуси со времен обретения страной независимости", что оппозиционные претенденты и их сторонники были "арестованы по сфальсифицированным обвинениям" или, как Светлана Тихановская, "принудительно высланы из страны".

Десятки тысяч мирных протестующих были задержаны, многие подверглись пыткам.

Эксперты ООН по правам человека получили 450 свидетельств жестокого обращения, включая фото, видео и медицинские свидетельства.

В AI описывают эти данные, как "ужасающий перечень злоупотреблений" (задержанных унижали, жестоко избивали, насиловали - в том числе женщин и представителей сексуальных меньшинств, оставляли без пищи, чистой воды и медицинского обслуживания).

Авторы доклада перечисляют нарушения белорусских силовиков: выстрелы резиновыми пулями с близкого расстояния в толпу, применение светошумовых гранат, водометов, автоматического огнестрельного оружия с холостыми патронами, дубинок и других средств для разгона мирных демонстрантов.

По меньшей мере четыре человека были убиты силовиками, еще несколько человек погибли при подозрительных обстоятельствах, напомнили эксперты.

Они раскритиковали репрессии в отношении независимых журналистов, медиков, студентов, лидеров профсоюзов, которые подверглись преследованию или потеряли работу за свою политическую позицию.

Также в AI раскритиковали "неадекватную" реакцию белорусского правительства на пандемию, в частности, шутки Александра Лукашенко о том, что "всех вылечит трактор", советы пить водку и ходить в баню и отказ вводить основные ограничения.

В то же время Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ предложило Беларуси содействие для улучшения ситуации с правами человека. Многочисленные сообщения об уголовных обвинениях, задержаниях, запугивании и преследовании белорусских граждан и правозащитников в последние месяцы вызывают растущую озабоченность, говорится в заявлении директора БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. Он напомнил белорусским властям об их международных обязательствах и обязательствах в рамках ОБСЕ. БДИПЧ готово оказать необходимое содействие для соблюдения этих обязательств. 

"Я очень обеспокоен продолжающими поступать сообщениями о нарушениях прав человека, жертвами которых стали тысячи людей за участие в мирных протестах с августа прошлого года",

- отметил Мекаччи, передает БелаПАН.

По его словам, белорусские власти обязались уважать право на мирные собрания и выражение своих взглядов, однако, к сожалению, реальность ясно указывает на использование массовых арестов, чрезмерного применения силы и необоснованных и несоразмерных наказаний. "Все, кто был задержан незаконно, должны быть незамедлительно освобождены", - подчеркнул директор БДИПЧ.

Мекаччи отметил, что также поступали сообщения о "дискриминации и нападениях со стороны властей на представителей национальных меньшинств, в последнее время - на польскую общину".

Кроме того, в БДИПЧ ОБСЕ глубоко обеспокоены сообщениями о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, включая закрытые судебные заседания, а также суровыми и чрезмерными приговорами, вынесенными мирным демонстрантам. Обеспокоенность бюро вызывает и информация о готовящихся поправках в закон об адвокатуре, которые предусматривают запрет адвокатам, осуществляющим свою деятельность индивидуально, и адвокатским бюро защищать обвиняемых по уголовным и административным делам.

"Я встревожен отсутствием расследования многих заявлений о пытках и других формах жестокого обращения и безнаказанностью виновных, несмотря на тысячи жалоб, поданных предполагаемыми жертвами,

- отметил Мекаччи. - В то же время я хотел бы подчеркнуть, что мы по-прежнему готовы помочь Беларуси в повышении уважения прав человека и укреплении демократических институтов в соответствии с взятыми страной обязательствами, например, путем мониторинга судебных процессов и пересмотра законодательства".

Мекаччи напомнил белорусским властям об их международных обязательствах и обязательствах в рамках ОБСЕ по соблюдению прав человека и верховенства закона, поддержанию абсолютного запрета всех форм пыток и других жестоких и унижающих достоинство видов обращения, а также по привлечению к ответственности всех виновных в нарушениях прав человека. БДИПЧ готово оказать необходимое содействие для достижения этих целей.

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