Ср, 7.04.2021
Я не задумываюсь о том, что лично мне даст вакцина. Лично мне она даст прогресс для человечества в этой борьбе с пандемией. Это не какие-то там громкие слова, а действительно для меня цель, потому что в таких вопросах нужно задумываться чуть меньше о своей личной выгоде. Стас Давыдов, блогер
Стас Давыдов, блогер
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Несмотря на сообщения СМИ, Алексей Навальный остается в колонии

Алексей Навальный. ФОТО: MAXIM SHEMETOV/REUTERS

7 апреля "Медуза" со ссылкой на владимирское издание "Pro Город" сообщила, что сотрудники российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) увезли оппозиционного политика Алексея Навального из исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области в неизвестном направлении. Позже адвокат политика сообщил, что это не так.

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев на соответствующий вопрос "Открытых медиа" сообщил, что его подзащитный не покидал место заключения.

Ранее об этом писал владимирский портал "Pro Город". По предположению СМИ, политика могли перевезти в другое учреждение ФСИН в городе Владимир.

Напомним, 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку из-за недопуска к нему врача и неоказания медицинской помощи после неоднократных жалоб на ухудшение состояния здоровья и боли в ногах и спине. 5 апреля издание "Известия" сообщило, что Навальный был переведен в медсанчасть колонии из-за кашля и высокой температуры.

Позднее, 6 и 7 апреля, около колонии прошли акции протеста с участием СМИ, медиков и соратников Навального, требовавших допустить к нему врачей. В первый день полицией были задержаны девять человек, в числе которых оказалась личный лечащий врач Навального Анастасия Васильева.

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