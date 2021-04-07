Несмотря на сообщения СМИ, Алексей Навальный остается в колонии

Адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев на соответствующий вопрос "Открытых медиа" сообщил, что его подзащитный не покидал место заключения.

Ранее об этом писал владимирский портал "Pro Город". По предположению СМИ, политика могли перевезти в другое учреждение ФСИН в городе Владимир.

Напомним, 31 марта Алексей Навальный объявил голодовку из-за недопуска к нему врача и неоказания медицинской помощи после неоднократных жалоб на ухудшение состояния здоровья и боли в ногах и спине. 5 апреля издание "Известия" сообщило, что Навальный был переведен в медсанчасть колонии из-за кашля и высокой температуры.