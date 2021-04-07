Что с Навальным, как его лечат и почему это вредно. Рассказывает адвокат

"Ссылаясь на это заключение, мы заявили, что Навальному нужны определенные препараты, которые указал наш врач. Его необходимо обследовать. Причем нужен консилиум из разных врачей, включая нейрохирурга, учитывая весь бэкграунд с отравлением и разную симптоматику", - считает адвокат.
Навальный уже почти неделю держит голодовку. "В выходные они притащили в отряд электрогриль и жарили курицу, думая, что он прекратит голодовку от этих запахов", - рассказывает Михайлова. О том, что ее мужа дразнят едой, во вторник в "Инстаграме" написала и Юлия Навальная.
Защита считает, что Навального "как минимум должны отвезти в больницу в Москву, если в колонии довели до такого состояния".
Больно стоять, а ходить может
Сотрудница телеканала RT и член Общественной палаты России Мария Бутина приходила к Навальному 1 апреля, напомнила его адвокат.
То, что Навальный ходил по помещению (было опубликовано видео), объясняется тем, что ему из-за отнимающейся ноги больно стоять, а ходить как раз он может, объясняет Михайлова. Навальный и сам раньше говорил, что так испытывает меньше боли.
Защита написала жалобу и по поводу появившихся видеозаписей, и в связи с тем, что Навального интервьюировали без его разрешения - это запрещено Уголовно-исполнительным кодексом, напоминает адвокат.
Куда и на что жалуется защита
Адвокаты направляют жалобы регулярно - и главе ФСИН, и генпрокурору России, и владимирским подразделениям этих ведомств, и в медсанчасть во Владимире, и в колонию №2, рассказывает Михайлова.
Адвокаты жалуются на неоказание подзащитному надлежащей медицинской помощи. Они сообщают, что у Навального "сильные боли в правой части поясницы, отдающие в ногу и ягодицу, онемение правой голени, сопровождающееся дрожью, жжением и покалыванием".
Защита подчеркивает, что эти симптомы возникли у него после многочасовых перевозок в автозаке в колонию из СИЗО во Владимирской области, а до этого - из московской "Матросской тишины".
"Постоянная стреляющая боль" усиливается в ночное время, тем самым "лишая Навального полноценного ночного сна", а "резкие приступы боли в спине и ноге" появляются при любых движениях, связанных со сгибанием или ротацией спины (подъем с кровати, обувание, поднятие каких-либо предметов с пола), говорится в жалобах защиты Навального во ФСИН и генпрокурору.
Сам Навальный ранее жаловался, что его будят каждый час ночью как заключенного, склонного к побегу, и называл это "пыткой бессонницей".
Политика также беспокоит напряжение мышц спины при длительном сидении, потливость, плохое самочувствие, следует из жалоб. Кровяное давление в ходе последнего замера - 142/94, потеря веса за время пребывания в колонии в Покрове - 8 кг.
В настоящее время заболевание прогрессирует, и у Навального началось онемение и левой ноги, пересказывает адвокат суть обращений к властям.
Голодовку Навальный объявил в связи с неоказанием ему медицинской помощи и недопуском к нему невролога, которому он доверяет, сказано в жалобах.
Последнюю по счету жалобу отправили во вторник. Никой реакции на них пока нет - за исключением визита медиков от медсанчасти ФСИН во Владимире.
Защита считает, что дальнейшее нахождение Навального в колонии без квалифицированной медицинской помощи и необходимых ему лекарственных препаратов угрожает его жизни и здоровью, является бесчеловечным и нарушает положения статей 2 и 3 Европейской конвенции о правах человека (о праве на жизнь и о запрете пыток и бесчеловечного обращения).
А что ЕСПЧ?
"Мы также уведомляем ЕСПЧ обо всех нарушениях в рамках 39 правила о срочных мерах в связи с угрозой жизни и здоровью. Решение, ранее вынесенное ЕСПЧ в рамках этого правила, российским правительством не исполнено, но все, о чем мы сообщаем в Страсбург с тех пор, ЕСПЧ отправляет правительству. Так что, ждем ответа от властей", - говорит Михайлова.
Кроме того, адвокаты отправили в ЕСПЧ мотивированную жалобу о нарушении 2-й и 3-й статей конвенции - о праве на жизнь и запрете пыток и бесчеловечного обращения.