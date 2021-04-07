Что с Навальным, как его лечат и почему это вредно. Рассказывает адвокат

"Пока сказали, что ОРЗ"

Навальный находится в медсанчасти колонии №2 в Покрове во Владимирской области. Врачей там нет - в этом лазарете только два фельдшера, рассказывает Михайлова (накануне "Известия" сообщили, что Навального отправили в медсанчасть колонии).

Во вторник, 6 апреля, приходила комиссия уже от медсанчасти регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), то есть из Владимира. Они пообщались с Навальным и сказали ему под видеорегистратор, что не пустят в колонию московских специалистов - "профессор напишет свое заключение, а как нам потом спорить с профессором", передает адвокат рассказ Навального.

К Алексею приходили представители руководства Владимирской тюремной медицины и не стесняясь, под видеорегистратор, сказали что не хотят и не будут приглашать никаких московских профессоров, потому что «профессор напишет своё заключение, а как нам потом спорить с профессором» — Alexey Navalny (@navalny) April 6, 2021

Накануне политик сообщил, что у него температура 38,1 и сильный кашель, а в его отряде уже трех человек госпитализировали с туберкулезом.

"Температура у Навального вчера была уже 39 градусов. Сегодня меньше - 38 с чем-то, но улучшений никаких нет. Плюс кашель, - говорит Михайлова. - Больше никуда его не вывозили. Ни флюорографии, ни рентгена в колонии нет. Учитывая, что у него высокая температура и сильный кашель, а к нему ходили журналисты без масок, это может быть все что угодно - и туберкулез, и ковид, и ОРВИ. Мазок на коронавирус у него взяли вчера - вроде он отрицательный. Сегодня взяли еще один, результата пока нет. Пока сказали, что ОРЗ".

Во вторник у ворот колонии прошла акция врачей. Они требовали обеспечить нормальное лечение Навального, несколько человек были задержаны.

"Нужен консилиум из разных врачей"

Адвокат Михайлова напоминает, что новые проблемы со здоровьем у Навального накладываются на прежние - на обострение со спиной и ногой, которые еще не прошли. А 31 марта он объявил голодовку, требуя полноценного лечения и допуска независимого врача.

По этим симптомам диагноз ему озвучили несколько дней назад в колонии - через неделю после того, как сделали МРТ во Владимире, а Михайлова сходила на очередной прием к начальнику колонии.

"Алексею зачитали диагноз, что нашли у него острое ДДЗ [дегенеративно-дистрофичное заболевание] пояснично-крестцового отдела позвоночника, две межпозвоночные грыжи и протрузию межпозвоночного диска. Причем одна из грыж очень плохая и, возможно, требует хирургического вмешательства", - рассказывает адвокат.

В связи с озвученным диагнозом ему назначили инъекции раствором "Диклофенака" раз в день в течение недели и никотиновой кислоты через день.