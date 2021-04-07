Европейское агентство лекарств: образование тромбов - очень редкий побочный эффект AstraZeneca

В то же время EMA вновь указало на то, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают возможные риски.
После заседания комитета по безопасности EMA руководитель агентства Эмер Кук на пресс-конференции заявила, что агентство обнаружило возможную связь между вакцинацией AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов, и вероятной причиной является иммунная реакция организма на вакцину.
В распространенном в среду заявлении EMA не введено новых ограничений по использованию вакцины для вакцинации людей старше 18 лет.
Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения ранее заявило, что из 18 млн вакцинированных AstraZeneca людей только в 30 случаях наблюдалось возникновение тромбов.
EMA риск образования тромбов при использовании этой вакцины охарактеризовало как "очень небольшой".
Ранее после того, как несколько государств приостановили использование вакцины AstraZeneca, EMA заявило, что ее применение перевешивает риски, однако признало, что связь между возникновением тромбов и вакциной возможна.