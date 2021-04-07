Европейское агентство лекарств: образование тромбов - очень редкий побочный эффект AstraZeneca

В то же время EMA вновь указало на то, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают возможные риски.

После заседания комитета по безопасности EMA руководитель агентства Эмер Кук на пресс-конференции заявила, что агентство обнаружило возможную связь между вакцинацией AstraZeneca и редкими случаями образования тромбов, и вероятной причиной является иммунная реакция организма на вакцину.

В распространенном в среду заявлении EMA не введено новых ограничений по использованию вакцины для вакцинации людей старше 18 лет.

Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения ранее заявило, что из 18 млн вакцинированных AstraZeneca людей только в 30 случаях наблюдалось возникновение тромбов.

EMA риск образования тромбов при использовании этой вакцины охарактеризовало как "очень небольшой".