Чт, 8.04.2021
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У магазина Ikea в Риге произошло ограбление: возможно, автомобиля инкассации

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Вечером в среду, 7 апреля, у супермаркета Ikea в Риге произошло ограбление; похищены "значительные материальные ценности", сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.

Государственная полиция отреагировала на случившееся, принимаются необходимые меры. Госполиция предоставит более подробную информацию о произошедшем позже.

Между тем пользователи соцсетей сообщают, что местами перекрыты дороги, проверяются машины. Также есть данные, что ограблен был инкассационный автомобиль.

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