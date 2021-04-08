У магазина Ikea в Риге произошло ограбление: возможно, автомобиля инкассации
Вечером в среду, 7 апреля, у супермаркета Ikea в Риге произошло ограбление; похищены "значительные материальные ценности", сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
Вечером в среду, 7 апреля, у супермаркета Ikea в Риге произошло ограбление; похищены "значительные материальные ценности", сообщили порталу TVNET в Государственной полиции.
Государственная полиция отреагировала на случившееся, принимаются необходимые меры. Госполиция предоставит более подробную информацию о произошедшем позже.
Opā, braucu mājās no darba un nesapratu kāpēc policija random vietās stāv. https://t.co/ncht6kpJjS— Andrzej Mic (@AndzejMic) April 7, 2021
Между тем пользователи соцсетей сообщают, что местами перекрыты дороги, проверяются машины. Также есть данные, что ограблен был инкассационный автомобиль.