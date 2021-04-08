У магазина Ikea в Риге произошло ограбление: возможно, автомобиля инкассации

Государственная полиция отреагировала на случившееся, принимаются необходимые меры. Госполиция предоставит более подробную информацию о произошедшем позже.

Между тем пользователи соцсетей сообщают, что местами перекрыты дороги, проверяются машины. Также есть данные, что ограблен был инкассационный автомобиль.