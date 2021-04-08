Чт, 8.04.2021
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Линда Мурниеце в нелестной записи, похоже, дала понять, что думает о бывшем муже

Предпринимательница Линда Мурниеце, которая недавно развелась спустя три месяца брака с лиепайчанином Агрисом Фрейбергсом, в соцсетях поделилась записью, в которой, похоже, рассказала о бывшем муже. 

В Facebook Мурниеце поделилась записью, где размышляет над именами, которыми называют детей. 

В записи она выразила мнение о различных мужских именах, среди которых и имя ее экс-супруга - Агрис. 

"Знаю двух Агрисов. Оба были так похожи в своих проявлениях - не напрягаться и ждать, когда жизнь или кто-то обеспечит им комфортное существование. Потому что для него много не нужно было - поесть, поспать и посмотреть телевизор. (...) Наверняка есть тысячи хороших Марисов и Агрисов. Однако хватает хоть на мгновенье встретить несколько таких, каких я описала, чтобы обойти лучших, если только у них одно из этих имен..." - написала Мурниеце. 

Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях. Муж предпринимательницы - лиепайчанин, который работает в торговой отрасли. Свадьба прошла в День Лачплесиса. По словам Мурниеце, брак был расторгнут 11 февраля, а в начале марта она подала документы, чтобы избавиться от фамилии уже бывшего мужа.

Это был третий брак Линды Мурниеце. В 2012 году она развелась с Раймондом Мурниексом, в союзе с которым у нее родились двое детей. В 2018 году распался ее брак с гастроэнтерологом Хосамом Абу Мери.

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