Линда Мурниеце в нелестной записи, похоже, дала понять, что думает о бывшем муже

В Facebook Мурниеце поделилась записью, где размышляет над именами, которыми называют детей.

В записи она выразила мнение о различных мужских именах, среди которых и имя ее экс-супруга - Агрис.

"Знаю двух Агрисов. Оба были так похожи в своих проявлениях - не напрягаться и ждать, когда жизнь или кто-то обеспечит им комфортное существование. Потому что для него много не нужно было - поесть, поспать и посмотреть телевизор. (...) Наверняка есть тысячи хороших Марисов и Агрисов. Однако хватает хоть на мгновенье встретить несколько таких, каких я описала, чтобы обойти лучших, если только у них одно из этих имен..." - написала Мурниеце.

Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях. Муж предпринимательницы - лиепайчанин, который работает в торговой отрасли. Свадьба прошла в День Лачплесиса. По словам Мурниеце, брак был расторгнут 11 февраля, а в начале марта она подала документы, чтобы избавиться от фамилии уже бывшего мужа.