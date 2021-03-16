Линда Мурниеце официально отказалась от фамилии бывшего мужа

По словам Мурниеце, брак был расторгнут 11 февраля, а в начале марта она подала документы, чтобы избавиться от фамилии уже бывшего мужа.

Предпринимательница объяснила, что этот союз был создан под влиянием эмоций от Covid-19: "Хотелось сильного плеча, эмоциональной поддержки, безопасности, и сначала казалось, что все это будет.

Но я быстро поняла, что человек может только брать, а не давать.

Одно дело иллюзии, другое - реальность. Не разводиться только потому, что со стороны так выглядит лучше? Если понимаешь, что не будет, значит, не будет... "

Напомним, что 11 ноября Линда Мурниеце сообщила, что вышла замуж. "Вышла к мужу. Церемония в узком кругу. 3 минуты. В масках", - написала она в соцсетях. Муж предпринимательницы - лиепайчанин, который работает в торговой отрасли. Свадьба прошла в День Лачплесиса.