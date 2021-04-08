Чт, 8.04.2021
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Алексей Навальный

Президентский Lexus попал в аварию по дороге в Рижский замок
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ФОТО: IAutolv

Утром в четверг, 8 апреля, в Агенскалнсе произошло ДТП, в котором пострадал лимузин президента Эгила Левитса Lexus LS 600 HL, сообщили порталу TVNET в канцелярии президента.

Как рассказали в канцелярии президента, по пути в Рижский замок в результате незапланированного резкого торможения произошло столкновение президентского Lexus LS 600 HL и автомобиля охраны президента Volkswagen Touareg.

ДТП произошло на перекрестке улиц Маза Нометню и Лиепаяс. В качестве причины аварии в канцелярии назвали незапланированное торможение на упомянутом непросматриваемом перекрестке и сколькое дорожное покрытие.

Принимая во внимание, что столкновение было легким, никто из находившихся в машинах, в том числе и президент Эгил Левитс, не пострадали.

После аварии автомобили продолжили путь, и на распорядок дня президента ДТП не повлияло.

Напомним, сегодня в 10 часов утра Левитс встречался с министром иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей.

Информация об аварии была передана Госполиции.

На время ремонта транспортного средства президенту будет обеспечена другая соответствующая требованияv безопасности машина.

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