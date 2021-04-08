Президентский Lexus попал в аварию по дороге в Рижский замок

Как рассказали в канцелярии президента, по пути в Рижский замок в результате незапланированного резкого торможения произошло столкновение президентского Lexus LS 600 HL и автомобиля охраны президента Volkswagen Touareg.

ДТП произошло на перекрестке улиц Маза Нометню и Лиепаяс. В качестве причины аварии в канцелярии назвали незапланированное торможение на упомянутом непросматриваемом перекрестке и сколькое дорожное покрытие.

Принимая во внимание, что столкновение было легким, никто из находившихся в машинах, в том числе и президент Эгил Левитс, не пострадали. 3

После аварии автомобили продолжили путь, и на распорядок дня президента ДТП не повлияло.

Напомним, сегодня в 10 часов утра Левитс встречался с министром иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей.

Информация об аварии была передана Госполиции.