Видео Жители Плявниеков возмущены состоянием школьного стадиона. Дума отвечает

Девятиклассник Игорь рассказал журналистам, что уже много лет учащимся говорят, что работы начнутся "совсем скоро". Однако теперь в эти обещания никто не верит. Юноша через несколько месяцев окончит 9-й класс, так и не успев позаниматься на благоустроенной спортивной площадке.

"Все как после бомбежки: асфальт в ямах, забор весь в дырах, выгуливают собак… Ужас! И это при том, что школа - самая большая в Плявниеках!" - возмущается Елена.

Директор школы Агнесе Скаба, занимающая пост три года, объясняет, что финансирования на обновление стадиона нет. Пока в нем никто не получал серьезных травм, а уроки физкультуры проходят в спортзале.

"Мы организуем занятия в зале, в 2021 году отремонтировали гимнастический зал, уложили мягкое покрытие. Мы также просим местных жителей не использовать территорию школы для прогулок и выгула собак в учебное время. Каждый раз, когда мы ремонтируем забор, его снова ломают, чтобы проникнуть внутрь", - пояснила директор.

В Рижской думе сообщили, что стоимость реконструкции школьных стадионов варьируется от 700 тысяч до 2,5 миллионов евро. В прошлом году было отремонтировано четыре стадиона, в этом году планируется сдать в эксплуатацию еще четыре и начать работы еще на шести стадионах.

"Школа включена в трехлетний план, который был утвержден в январе этого года. Скорее всего, проектирование начнется в 2026/2027 учебном году. Один год работы над проектом, следующий год - строительные работы", - рассказал начальник строительного управления департамента имущества Рижской думы Марис Межзиле, и добавил, что окончательное решение будет зависеть от нового состава Рижской думы, который будет утверждать финансирование программ.

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