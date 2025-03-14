Фото В Лиелварде прошла церемония принятия присяги военнослужащими

15 января на военной базе "Лиелварде" службу начали 51 добровольно поступивший военнослужащий. После завершения первого уровня базового военного обучения они получили право дать военную присягу.

После церемонии новобранцы продолжат обучение на втором уровне базовой военной подготовки, где укрепят ранее приобретенные знания и навыки, а также разовьют индивидуальные военные умения.

В Национальных вооруженных силах подчеркивают, что служба в государственной обороне дает ценный опыт, развивает способность преодолевать вызовы, работать в условиях повышенного стресса, а также эффективно сотрудничать и управлять командой.

Кроме того, служба предоставляет военнослужащим ряд преимуществ, таких как оплачиваемое государством высшее или профессиональное образование в определенных сферах, гарантированное медицинское обслуживание и другие социальные льготы.

Галерея: Торжественная церемония принесения присяги военнослужащими

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