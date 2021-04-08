Пт, 9.04.2021
В зависимости от масштабов конфликта Москва может быть вынуждена встать на защиту своих граждан на востоке Украины. Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России
Дмитрий Козак, заместитель руководителя администрации президента России

На улице Дарзциема водитель Lexus по пути на работу покурил марихуану и потерял сознание на перекрестке

Иллюстративное фото ФОТО: Smarteless/shutterstock.com

В Риге на перекрестке улиц Дарзциема и Пилдас водитель потерял сознание, покурив перед этим марихуану, сообщает передача Degpunktā.

Мужчина употреблял запрещенные вещества за рулем автомобиля. От тяжелой аварии его спасло то, что перед потерей сознания он все-таки успел остановить машину. Черный Lexus остановился на перекрестке улиц Дарзциема и Пилдас. Другие участники движения вызвали скорую помощь. Вскоре стало ясно, что придется вызывать и полицию.

Сотрудники полиции констатировали, что за рулем сидит мужчина. Стражи порядка попытались его разбудить, но сделать это не удалось. Когда на место происшествия прибыли медики, они вытащили его из машины. В салоне была найдена стеклянная банка с пакетами с веществом зеленовато-коричневого цвета.

Врачи пытались привести мужчину в чувство, а когда это удалось сделать, его в сопровождении полиции увезли в больницу. В тот же день из стационара его выписали, тогда же полиция получила и новую информацию. Экспертиза установила, что в банке находилось 75 граммов марихуаны. После этого по месту жительства мужчины был произведен обыск, в ходе которого было изъято еще несколько пакетов с марихуаной.

Мужчина утверждал, что машина принадлежит его другу, а то, что находится в машине, принадлежит только ему. Он приобрел наркотик два дня назад для личного пользования. Направляясь на работу на машине, он покурил марихуану, ему стало плохо, и он остановил машину, после чего ничего не помнит.

Полицейские не рассказали, где именно работает нарушитель, но, скорее всего, в тот день он на работе так и не явился, отмечает Degpunktā.

Таким образом, "веселая" поездка на работу завершилась для мужчины уголовным процессом по факту приобретения, хранения и транспортировки наркотиков. Кроме того, ему установлена мера пресечения в виде надзора полиции.

Смотрите сюжет на латышском языке:

НАВЕРХ
Back