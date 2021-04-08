На улице Дарзциема водитель Lexus по пути на работу покурил марихуану и потерял сознание на перекрестке

Мужчина употреблял запрещенные вещества за рулем автомобиля. От тяжелой аварии его спасло то, что перед потерей сознания он все-таки успел остановить машину. Черный Lexus остановился на перекрестке улиц Дарзциема и Пилдас. Другие участники движения вызвали скорую помощь. Вскоре стало ясно, что придется вызывать и полицию.

Сотрудники полиции констатировали, что за рулем сидит мужчина. Стражи порядка попытались его разбудить, но сделать это не удалось. Когда на место происшествия прибыли медики, они вытащили его из машины. В салоне была найдена стеклянная банка с пакетами с веществом зеленовато-коричневого цвета.

Врачи пытались привести мужчину в чувство, а когда это удалось сделать, его в сопровождении полиции увезли в больницу. В тот же день из стационара его выписали, тогда же полиция получила и новую информацию. Экспертиза установила, что в банке находилось 75 граммов марихуаны. После этого по месту жительства мужчины был произведен обыск, в ходе которого было изъято еще несколько пакетов с марихуаной.

Мужчина утверждал, что машина принадлежит его другу, а то, что находится в машине, принадлежит только ему. Он приобрел наркотик два дня назад для личного пользования. Направляясь на работу на машине, он покурил марихуану, ему стало плохо, и он остановил машину, после чего ничего не помнит. 41

Полицейские не рассказали, где именно работает нарушитель, но, скорее всего, в тот день он на работе так и не явился, отмечает Degpunktā.

Таким образом, "веселая" поездка на работу завершилась для мужчины уголовным процессом по факту приобретения, хранения и транспортировки наркотиков. Кроме того, ему установлена мера пресечения в виде надзора полиции.