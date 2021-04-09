Конституционный суд вынес еще одно решение в пользу однополых пар

Пункт 13 Правил Кабинета министров "О государственной пошлине за закрепление имущественных и залоговых прав в земельной книге" признан несоответствующим Конституции в части, касающейся передачи наследства пережившему партнеру того же пола, у которого с умершим была создана семья.

Следовательно, это второе благоприятное решение для однополых пар, вынесенное КС за последний месяц.

Указанная норма признана утратившей силу с 1 июня 2022 года, сообщили агентству LETA в КС.

Ранее сообщалось, что дело возбуждено по заявлению омбудсмена Юриса Янсонса. Омбудсмен считает оспариваемую норму несовместимой с Конституцией, поскольку она не обеспечивает защиты и поддержки семьям, созданным однополыми партнерами.

В деле проверки он обнаружил недостатки в положении о государственной пошлине за закрепление имущественных прав и залогового права в земельной книге.

В этих правилах есть пункт, определяющий размер государственной пошлины за усиление прав на недвижимость для наследников по завещанию или по договору.

Омбудсмен призвал Кабинет Министров устранить выявленные недостатки в течение определенного периода времени, однако этого не было сделано.

Омбудсмен считает, что законодатель, приняв оспариваемую норму, не обеспечил правовую защиту семей, состоящих из однополых партнеров.

По словам Янсонса, размер государственной пошлины для наследников по завещанию или по договору значительно выше, чем, например, для супруга. Эта ставка государственной пошлины распространяется как на однополых партнеров, так и на партнеров разного пола, которые не зарегистрировали свой брак.

В отношении однополых партнеров, по мнению омбудсмена, оспариваемая норма не соответствует закрепленному в Конституции принципу запрета дискриминации.

В то же время Янсонс выразил мнение, что однополые партнеры, которые хотят зарегистрировать свои отношения, но не могут этого сделать, находятся в разных и, согласно определенным критериям, сопоставимых условиях с традиционными парами, которые имеют возможность вступить в брак. Следовательно, размер госпошлины тоже должен быть разным.

КС указал в постановлении, что правовое регулирование семейных отношений и правовое регулирование экономической и социальной защиты и мер поддержки семьи должно формировать единую и последовательную систему правового регулирования.

"Таким образом, Кабинет министров должен обеспечить, чтобы после вступления в силу правового регулирования семейных отношений однополых партнеров правовое регулирование экономической и социальной защиты и поддержки семьи, включенное в правила Кабинета министров, осуществлялось в соответствии с новой правовой базой семейных отношений, международным правом и правом Европейского Союза", - указывает КС.