Жуткие воспоминания о жизни в банде гопников: люди использовались в качестве боксерской груши

Для абонентов

Такие ощущения хорошо помнит житель Пярну Арлет Роберт Уусна, который именно под влиянием этих эмоций в 16 лет оказался среди представителей субкультуры гопников. Там, в компании, он чувствовал, что его ждут и у него есть союзники.

Но это время было далеко не безоблачным, в нем было много гнева и ярости. В памяти молодого человека мелькают воспоминания о драках в баре Uku, пабах, бесчисленных многодневных попойках, окровавленных лицах. Дружба с бутылкой иной раз заканчивалась в грязной луже или чьей-то сломанной челюстью. Бесчисленное количество алкоголя и сжатые кулаки как будто были отличительной особенностью компании гопников.

Молодая компания не шаталась, чтобы тайком курить за углом или разводить на пляже костры под гитару. Для них выход из дома означал разжигание конфликта: кулаки начинали чесаться.